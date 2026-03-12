Goal.com
Las máximas goleadoras de todos los tiempos de la selección femenina de Inglaterra: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway y las mejores rematadoras de las Lionesses

Las Lionesses de Inglaterra siempre han contado con grandes goleadoras. Incluso antes de que el equipo se convirtiera en el gran contendiente que es ahora, ganando dos Campeonatos de Europa consecutivos bajo la dirección de Sarina Wiegman y alcanzando su primera final de la Copa Mundial Femenina, ya podían presumir de un increíble talento ofensivo, con la icónica Kelly Smith del Arsenal, considerada por muchos la mejor jugadora de la historia de las Lionesses, como ejemplo paradigmático.

Pero el puesto de Smith en lo más alto de la clasificación histórica de goleadoras de la selección femenina de Inglaterra fue ocupado por Ellen White en noviembre de 2021, y ahora la exjugadora del Manchester City, que se retiró tras el triunfo en la Eurocopa 2022, es la jugadora a batir. Tiene una ventaja de 13 goles sobre cualquier otra Lioness actual, pero hay varias aspirantes que están subiendo puestos para desafiar su récord.

Beth Mead es la más cercana y ahora Georgia Stanway está reclamando su puesto, subiendo al noveno lugar en la lista de todos los tiempos gracias a los tres goles que marcó en los dos primeros partidos de Inglaterra en 2026. Alessia Russo también parece una verdadera amenaza, especialmente como delantera centro titular de las Lionesses. Se encuentra a solo un gol del top 10.

Entonces, ¿quiénes son las jugadoras que ostentan los récords que persiguen Mead, Stanway y Russo? ¿A qué distancia están de seguir subiendo en la clasificación? ¿Y qué jugadoras han marcado más goles para Inglaterra a lo largo de los años? GOAL repasa las máximas goleadoras de todos los tiempos de las Lionesses...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    10. Marieanne Spacey (30 goles)

    Antes de disfrutar de exitosas etapas como entrenadora en el cuerpo técnico de las Lionesses y más tarde en el Southampton, Marieanne Spacey fue una de las mejores goleadoras de la historia de su selección nacional. Tras debutar en 1984, Spacey marcó 30 goles en 94 partidos, a pesar de jugar como delantera centro en lugar de ser el punto focal del ataque. Es considerada por muchos como una de las mejores jugadoras de las Lionesses de todos los tiempos y sigue estando entre las 10 máximas goleadoras, con un gol contra Escocia en el estadio de Wembley, en 1990, como uno de los más famosos.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    9. Georgia Stanway (32 goles)

    El récord goleador de Georgia Stanway con Inglaterra es excepcional, sobre todo teniendo en cuenta que es centrocampista y no delantera. En 89 partidos, ha marcado 32 goles, a los que hay que sumar 20 asistencias, lo que hace que su contribución goleadora sea increíblemente impresionante. Al marcar tres goles en los dos primeros partidos de las Lionesses en 2026, Stanway se aupó al noveno puesto entre las máximas goleadoras de la historia del equipo y, con solo 27 años, aún puede subir muchos puestos más.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. Karen Carney (33 goles)

    Otra jugadora que no es delantera en esta lista, Karen Carney pasó 14 años desplegando su magia individual en el fútbol internacional y marcó 33 goles en ese tiempo, la séptima mejor marca en la historia de las Lionesses. Dos de ellos llegaron en la increíble campaña de Inglaterra en la Eurocopa 2009, incluido uno en la derrota ante Alemania en la final, y otros dos en la trayectoria de su equipo hacia la primera semifinal de la Copa Mundial Femenina en 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =7. Eniola Aluko (33 goles)

    La primera delantera propiamente dicha de esta lista, Eniola Aluko, también marcó 33 goles en sus 13 años de carrera con Inglaterra, aunque en 39 partidos menos que Carney. Tres de ellos los marcó en la Eurocopa 2009, donde Aluko anotó un doblete en la victoria de cuartos de final sobre la anfitriona Finlandia, incluido el gol de la victoria. A esos le siguió un gol crucial en otra dramática victoria por 3-2 al principio del torneo, contra Rusia en la fase de grupos.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    6. Beth Mead (39 goles)

    Nadie en esta lista tiene un mejor promedio de goles por partido que Beth Mead, que en este momento de su carrera promedia un gol cada dos partidos con Inglaterra. Los 39 goles de la extremo se han producido en 78 partidos, seis de ellos en la Eurocopa 2022, que ganó con las Lionesses, lo que le valió la Bota de Oro del torneo. La jugadora de 30 años podría terminar su carrera mucho más arriba del sexto puesto, dada la pequeña diferencia que la separa de las que la preceden en la lista.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    5. Fara Williams (40 goles)

    Fara Williams, la jugadora con más partidos internacionales de la historia de las Lionesses, también marcó muchos goles en sus 18 años de carrera internacional. Aunque el más memorable fue sin duda el último, ya que su penalti aseguró la primera victoria de Inglaterra sobre Alemania y el tercer puesto en la Copa Mundial de 2015, ese fue solo uno de los ocho goles que marcó en grandes torneos. El primero lo marcó unos diez años antes, contra Dinamarca en el Ewood Park del Blackburn Rovers, cuando Inglaterra fue sede de la Eurocopa 2005.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 goles)

    En esta lista, solo Mead tiene un mejor promedio de goles por partido que Karen Walker, quien comenzó su carrera con Inglaterra en 1988 y anotó 41 goles en 86 partidos antes de retirarse de la selección en 2003. Quizás el más notable de ellos se produjo en la Copa Mundial Femenina de 1995, cuando Walker dio a Inglaterra una ventaja de 2-1 sobre Nigeria en un partido de la fase de grupos que ganaron para asegurarse la clasificación para los cuartos de final en su debut en el torneo.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 goles)

    Con el mismo impresionante promedio de 0,48 goles por partido que Walker, Kerry Davis ocupa el segundo lugar en esta lista tras marcar 43 goles en 90 partidos con Inglaterra. Davis, la primera mujer negra en representar a las Lionesses, debutó en 1982 y jugaba tanto en defensa y centro del campo como en ataque, pero siguió marcando goles a un ritmo notable, hasta tal punto que fue la máxima goleadora de todos los tiempos del equipo hasta que Kelly Smith la superó en 2012, unos 14 años después del último partido de Davis con las Lionesses.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 goles)

    Ampliamente considerada como la mejor jugadora de la historia de las Lionesses, Smith ostentó el récord de máxima goleadora de Inglaterra durante nueve años, tras superar la marca de Davis cuando marcó contra Finlandia en febrero de 2012. La delantera marcaría dos goles más con su selección —otro en ese mismo partido y otro contra Escocia un año después— antes de retirarse con 46 goles en su haber.

    Los goles más famosos de Smith llegaron en la Copa Mundial Femenina de 2007, debido a la celebración que siguió. Tras marcar en el primer partido de las Leonas contra Japón, Smith se quitó la bota y la besó, creando una imagen que se convertiría en icónica.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 goles)

    Ellen White se convirtió en la máxima goleadora de la historia de las Lionesses en septiembre de 2021, cuando marcó un hat-trick contra Letonia. Su primer gol de la noche igualó el récord de Smith, y los dos siguientes la auparon directamente a lo más alto de la clasificación. White consolidó su posición con cuatro goles más antes de retirarse tras la victoria de Inglaterra en la Eurocopa 2022, con un total de 52 goles en 113 partidos. La delantera marcó dos goles ese verano y sumó un total de 10 en grandes torneos, incluidos seis en la Copa Mundial Femenina de 2019, lo que le valió el Balón de Bronce.

