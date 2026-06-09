Las máximas goleadoras de la historia de la selección femenina de Inglaterra: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway y las mejores rematadoras de las Lionesses

Ellen White, retirada tras la Euro 2022, le arrebató el trono a Smith en noviembre de 2021 y aún lidera la lista histórica de goleadoras de Inglaterra con 13 goles más que la siguiente “Leona”.

Beth Mead es la más cercana, mientras Georgia Stanway asciende al noveno puesto histórico tras marcar tres goles en los dos primeros partidos de 2026. Alessia Russo, actual delantera centro titular, también acecha ya entre las diez primeras.

¿Quiénes son las jugadoras que ostentan los récords que persiguen Mead, Stanway y Russo? ¿A cuántos goles están de seguir subiendo en la clasificación? ¿Y qué futbolistas han marcado más goles con Inglaterra a lo largo de los años? GOAL repasa a las máximas goleadoras de la historia de las Lionesses...