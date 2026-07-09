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London City Lionesses GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Las Lionesses del London City van en serio, pero ¿pueden Alexia Putellas, Mary Earps y otras fichajes estrella garantizar realmente el éxito a largo plazo?

Women's football
London City Lionesses
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
WSL Serie Primavera
FEATURES

Ya es oficial: Alexia Putellas es jugadora del London City Lionesses. Desde que asumió el cargo en la temporada 2023-24, Michele Kang ha fichado a algunas de las mejores futbolistas, como la cinco veces campeona de Europa Saki Kumagai, la estrella sueca Kosovare Asllani y, el verano pasado, a Grace Geyoro por una cifra récord mundial. Sin embargo, Putellas es el fichaje más destacado y la prueba definitiva de que este proyecto va en serio.

En mayo, Putellas ayudó al Barcelona a ganar la Liga de Campeones al vencer 4-0 al Lyon, también propiedad de Kang. Con ese triunfo las blaugranas completaron el cuádruple y Putellas cerró sus 14 años en Cataluña con el broche de oro, reforzando su candidatura al tercer Balón de Oro. Será la favorita cuando se entregue el premio en Londres este octubre.

Mapi León, su compañera en Barça y España, reforzará la defensa, mientras que la exguardameta inglesa Mary Earps ya fichó para mejorar la portería. Nicole Anyomi, autora de 13 goles y seis asistencias en la Bundesliga, aporta gol. Este mercado de fichajes refleja como nunca la ambición del London City.

Sin embargo, como todas menos Anyomi superan los 30, parece que el club cambia de estrategia: antes fichaba sobre todo jóvenes promesas con alguna veterana. ¿Qué significa este cambio para el London City? ¿Le permitirá dar el salto y convertirse en aspirante al título de la Superliga Femenina?

  • Freya Godfrey London City Lionesses 2025-26Getty Images

    Enfoque en la juventud

    El London City fichó 16 jugadoras el pasado verano: solo cinco superaban los 30 años, mientras que nueve tenían 25 o menos. Esto sugiere que, de cara a su debut en la WSL, la prioridad fue desarrollar talento joven.

    Precisamente esas jóvenes estrellas fueron las que más destacaron. Freya Godfrey, llegada de la cantera del Arsenal con 20 años, se consolidó como titular en Inglaterra. Jana Fernández (24 años, procedente del Barcelona) y su compañera en la selección española Lucía Corrales también brillaron, mientras que Issy Goodwin (23 años) lideró el ataque en su primera temporada completa en la WSL.

    También contaron con la experiencia de Asllani, Kumagai y la defensa italiana Elena Linari, pero fueron las jóvenes las que acapararon el protagonismo.

    • Anuncios
  • Everton v London City Lionesses - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Una experiencia muy valiosa

    Ahora el London City busca añadir experiencia a su núcleo joven, pero de un nivel muy superior.

    Las veteranas que llegaron el verano pasado ya tenían una trayectoria destacada: Danielle van de Donk y Nikita Parris aportaron experiencia en la WSL y un palmarés lleno de títulos, además de haber jugado en el Lyon, ocho veces campeón de Europa. Linari, Sanni Franssi y Alanna Kennedy, internacionales consagradas, suman experiencia en varias ligas europeas y mundiales.

    Sin embargo, ninguna llegó en su mejor momento.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Fichajes de talla mundial

    Putellas ya lo hace y León también lo hará. Parece un cambio radical. Hablamos de dos de las mejores jugadoras del mundo.

    Ya había indicios: el club cerró el mercado veraniego fichando a Geyoro, centrocampista y capitana del PSG, y en enero incorporó a Delphine Cascarino, estrella francesa y una de las mejores de la NWSL en 2025, nominada al premio a la Jugadora Más Valiosa.

    Ahora se da un paso más: Putellas podría convertirse en la primera jugadora del club en ganar el Balón de Oro en 2026.

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  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    Fichajes de renombre

    ¿Qué significa todo esto? Es imposible ignorar el aspecto comercial. El London City es el único equipo femenino independiente de la WSL y lucha por destacar en una ciudad que alberga siete de los catorce clubes de la división, entre ellos gigantes como Arsenal y Chelsea.

    Tener a Putellas, posible triple ganadora del Balón de Oro, puede atraer más público y medios.

    A ello se suma el tirón de Earps, pieza clave en el último éxito de Inglaterra hasta su retirada de la selección previa a la Eurocopa 2025 y ganadora del premio «Personalidad Deportiva del Año» de la BBC en 2023. Su popularidad también impulsa el crecimiento del club fuera del campo.

  • Mapi Leon Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Subir un nivel más

    Será interesante ver el impacto de los fichajes. Geyoro llegó el verano pasado con grandes expectativas, pero le costó destacar en su primer año en la WSL pese a estar en su mejor momento, con 28 años y una reputación de jugadora de talla mundial.

    La llegada de Putellas, capaz de decidir partidos, debería elevar el nivel del centro del campo y liberar a Geyoro para que brille.

    Leon se incorporará como titular en la zaga; se espera que ayude a mejorar el pobre balance de solo tres partidos sin encajar gol en 22 encuentros de liga la temporada pasada y, al mismo tiempo, aportará calidad en la posesión, ya que el London City busca imponer su juego con más regularidad.

    Earps, por su parte, puede que no goce de tan buena reputación como cuando se marchó de Inglaterra en 2024 para fichar por el PSG, pero hasta hace poco se la consideraba una de las mejores porteras del mundo y esperará recuperar ese nivel ahora que regresa a la WSL.

    Elene Lete tuvo una temporada irregular, con el segundo peor porcentaje de paradas entre las porteras con al menos 750 minutos y 6,8 goles encajados por encima de lo esperado, líder negativa en esta estadística. La llegada de Earps debe corregir parte de ese déficit y, además, ayudar a Lete a progresar, pues la guardameta de 24 años acaba de renovar.

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    ¿Impacto a corto plazo o éxito a largo plazo?

    ¿Quitan estas incorporaciones oportunidades al núcleo de jóvenes que el London City ha fichado y mejorado con minutos de juego?

    Earps, de 33 años, podría restarle minutos a Lete, nueve años más joven. ¿Limitará la llegada de Leon las oportunidades de Isa Kardinaal (20) o de Teyah Goldie (21)? ¿Quién acompañará a Putellas y Geyoro en el centro del campo? ¿María Pérez (23) u otra veterana? Estas estrellas no son el futuro del club, que aún no está cerca de sus objetivos.

    Putellas, León, Earps, Geyoro y Cascarino aportarán mucho en el campo y como líderes. El club debe equilibrar el impacto inmediato de sus estrellas con el desarrollo de las jóvenes que, en el futuro, llevarán a las London City Lionesses a su objetivo, probablemente tras la marcha de muchas de las incorporaciones de 2025 y 2026.