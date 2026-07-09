En mayo, Putellas ayudó al Barcelona a ganar la Liga de Campeones al vencer 4-0 al Lyon, también propiedad de Kang. Con ese triunfo las blaugranas completaron el cuádruple y Putellas cerró sus 14 años en Cataluña con el broche de oro, reforzando su candidatura al tercer Balón de Oro. Será la favorita cuando se entregue el premio en Londres este octubre.

Mapi León, su compañera en Barça y España, reforzará la defensa, mientras que la exguardameta inglesa Mary Earps ya fichó para mejorar la portería. Nicole Anyomi, autora de 13 goles y seis asistencias en la Bundesliga, aporta gol. Este mercado de fichajes refleja como nunca la ambición del London City.

Sin embargo, como todas menos Anyomi superan los 30, parece que el club cambia de estrategia: antes fichaba sobre todo jóvenes promesas con alguna veterana. ¿Qué significa este cambio para el London City? ¿Le permitirá dar el salto y convertirse en aspirante al título de la Superliga Femenina?