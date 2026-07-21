Las lágrimas de Lionel Messi tras la final del Mundial muestran el tardío pero hermoso vínculo que el astro argentino encontró con su patria

Por una vez, Messi quedó en un segundo plano mientras sus compañeros, con un juego muy físico, intentaban, sin éxito, desestabilizar a La Roja en lugar de aprovechar sus virtudes. La derrota, y cómo se produjo, podría parecer un triste final para la especial conexión entre el jugador y su país; pero, en perspectiva, lo que Messi ha logrado en dos décadas con la albiceleste hará que ese dolor se olvide pronto.

Su carrera con la Albiceleste es un ejemplo de perseverancia, rasgo que también define a la selección de Lionel Scaloni en sus ocho años al mando. Hace una década Messi pensó en retirarse, pero superó ese bache y, ya con más de 34 años, ganó los tres títulos que engalanaron su palmarés.

La derrota en la final le dolió; Messi la describió como «inmensa, y llevará tiempo que esta herida cicatrice». Pero, sea cual sea su decisión, puede consolarse sabiendo que su legado ya está asegurado. Como dijo antes del torneo: «Ya completé mi ciclo en el último Mundial de Catar».