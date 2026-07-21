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Krishan Davis

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Las lágrimas de Lionel Messi tras la final del Mundial muestran el tardío pero hermoso vínculo que el astro argentino encontró con su patria

Analysis
Argentina
L. Messi
World Cup

Tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, todo indica que Lionel Messi, de 39 años, podría retirarse de la selección. Sus lágrimas en Nueva Jersey sugieren un adiós inminente.

Por una vez, Messi quedó en un segundo plano mientras sus compañeros, con un juego muy físico, intentaban, sin éxito, desestabilizar a La Roja en lugar de aprovechar sus virtudes. La derrota, y cómo se produjo, podría parecer un triste final para la especial conexión entre el jugador y su país; pero, en perspectiva, lo que Messi ha logrado en dos décadas con la albiceleste hará que ese dolor se olvide pronto.

Su carrera con la Albiceleste es un ejemplo de perseverancia, rasgo que también define a la selección de Lionel Scaloni en sus ocho años al mando. Hace una década Messi pensó en retirarse, pero superó ese bache y, ya con más de 34 años, ganó los tres títulos que engalanaron su palmarés.

La derrota en la final le dolió; Messi la describió como «inmensa, y llevará tiempo que esta herida cicatrice». Pero, sea cual sea su decisión, puede consolarse sabiendo que su legado ya está asegurado. Como dijo antes del torneo: «Ya completé mi ciclo en el último Mundial de Catar».

  • Argentina v Chile: Championship - Copa America CentenarioGetty Images Sport

    Una carrera agitada

    Podría haber sido muy distinto para Messi y para el fútbol mundial: en otra línea temporal su carrera internacional habría acabado hace una década.

    Argentina, decidida a hacer del exdelantero del Barcelona el eje del equipo tras su explosión como superestrella a finales de los 2000, no logró que brillara en los grandes escenarios. Messi no marcó ni en el Mundial de Sudáfrica 2010 ni en la Copa América 2011, y la Albiceleste cayó en cuartos de final en ambas.

    A partir de ahí llegó su etapa más oscura con la Albiceleste: de 24 años y ya capitán, perdió tres finales consecutivas —lo que le llevó a anunciar su retirada de la selección—.

    Primero perdió en prórroga contra Alemania en la final del Mundial 2014 y luego cayó ante Chile en las finales de la Copa América 2015 y 2016.

    Sin embargo, su retiro duró menos de dos meses: cambió de idea y declaró: «Hay que arreglar muchas cosas en el fútbol argentino, pero prefiero hacerlo desde dentro».

    Lideró la clasificación al Mundial 2018, donde llegaron más tropiezos, pero la llegada de Scaloni —primero como interino— tras la eliminación en octavos cambió todo.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Un vínculo inquebrantable

    El giro de Messi y la llegada de Scaloni al banquillo son dos momentos clave del fútbol argentino moderno.

    El proceso fue lento: cuestionado tras la Copa América 2019, Scaloni logró revertir la opinión pública y convertir un plantel irregular en una selección dominante, potenciada por la presencia de Messi.

    El propio técnico resume su enfoque: «El fútbol es cuestión de corazón, instinto y no rendirse nunca».

    Una racha de 36 victorias consecutivas puso fin a 28 años sin títulos y les dio la Copa América 2021 tras vencer a Brasil en la final. Messi, a sus 34 años, brilló: participó en el 75 % de los goles del torneo.

    Messi y Argentina mantuvieron el impulso en el Mundial 2022 de Catar, donde vencieron a Francia en los penaltis y conquistaron el título tras un inicio complicado con la derrota ante Arabia Saudí. «La Pulga» fue clave, con 10 participaciones en goles y dos tantos en la final, afianzando su legado como el mejor de la historia.

    En solo seis años pasó del retiro a ser campeón del mundo y “completar el fútbol”. Ese giro consolidó un vínculo inquebrantable con la selección y sus aficionados.

  • FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVAFP

    El principio del fin

    Aunque Argentina extendió su racha al ganar la Copa América 2024, persistía la duda sobre su defensa del Mundial: el plantel apenas evolucionó en tres años y medio, mantiene a varios veteranos de 2022 y sus resultados previos no fueron prometedores.

    Messi dudó varias veces sobre jugar en 2026 por sus problemas físicos, y en marzo Scaloni admitió que aún no se decidía tras sus recientes lesiones.

    Aun así, el astro fue convocado y lo dio todo en lo que probablemente sea su despedida, liderando una inesperada remontada hasta la final con ocho goles y cuatro asistencias, en una de las mejores carreras por la Bota de Oro.

    Messi mantuvo a su equipo a flote cuando los campeones estuvieron a punto de caer eliminados. En la final, sus esfuerzos no bastaron.

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Caer luchando

    El legado de Messi en el fútbol y en el Mundial ya estaba garantizado antes del partido del domingo en Nueva Jersey. Afortunadamente, pues sus compañeros lo convirtieron en un encuentro memorable por todas las razones equivocadas. El juego excesivamente rudo de la Albiceleste los convirtió en los villanos de la historia y, al final, en sus propios verdugos.

    En el descuento, Enzo Fernández vio la segunda amarilla por una entrada dura a Pau Cubarsi, dejando a los campeones con diez. El gol de Ferran Torres en el 106 sentenció y esta vez no hubo magia salvadora de Messi.

    El astro, ajeno al juego, apenas intervino: sus compañeros, más ocupados en frenar con faltas que en controlar el balón, le dejaron sin espacios.

    Hizo historia, pero de forma negativa: fue el primer equipo en una final desde 1966 que no remató en los 90 minutos. Su único intento llegó en el 117.

    Si sirve de consuelo, el recuerdo de este partido no será el adiós de Messi ni su discreta actuación, sino el día en que la filosofía de España superó la agresividad argentina en la final.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Salida silenciosa

    En las entrañas del estadio de Nueva York/Nueva Jersey, tras el partido, la prensa esperaba un anuncio trascendental de Messi, luego de una dolorosa final del Mundial que muchos creían sería su despedida. Pero esa entrevista nunca llegó, ni hubo declaraciones de nadie más.

    En cambio, el jugador de 39 años condujo en silencio a sus compañeros por la zona mixta, ignorando a los periodistas que esperaban dos horas después del partido y dejando el futuro internacional de su capitán en el aire. Scaloni, sin embargo, se detuvo y explicó: «Los chicos no estaban de humor para hablar, y es comprensible».

    La selección argentina partió de Nueva York en la madrugada del lunes y debía llegar a Buenos Aires al final de la tarde. Es probable que pronto haya más claridad sobre la continuidad de Messi en la selección, pues su primer mensaje en redes no aclaró nada.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El fin de una era

    En la rueda de prensa posterior al partido, Scaloni, visiblemente emocionado, evitó hablar del futuro del capitán y estrella de la selección argentina.

    «Tiene 39 años, es increíble», afirmó el seleccionador. «Por mi parte, no hay nada nuevo que decir. Estaba clarísimo que iba a jugar hasta que él decidiera lo contrario. Toda nuestra gente le apoya y espero que todos estén orgullosos de lo que ha conseguido, porque es el mejor jugador que jamás haya pisado un campo».

    Sin embargo, la derrota en la final parece marcar el fin de una era. Con lágrimas en los ojos, Scaloni admitió que sería «complicado» para él y su cuerpo técnico seguir.

    «Ha sido un placer estar aquí; ni siquiera lo había soñado. Si el presidente quiere que me quede hasta diciembre, estaré aquí, pero después de eso, lo veo complicado», afirmó. «Para continuar, necesitamos muchas cosas. Tenemos que empezar de cero. Tenemos que formar un grupo como este, que es difícil de volver a formar. Me duele en el alma. Lo siento».

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    Legado asegurado

    Mientras esperamos noticias sobre el futuro de Messi, él, Argentina y los aficionados al fútbol del mundo pueden estar tranquilos: este partido no define su brillante carrera. Se recordará más bien como el día en que sus propios compañeros le fallaron al perder la calma.

    Sea cual sea su futuro, su legado ya está asegurado por sus logros de club y el Mundial 2022.

    Solo él sabe si las lágrimas tras la plata significaban el cierre de su historia con la Albiceleste o el simple dolor de la derrota. Debería bastarle con haber «completado el fútbol»; cualquier triunfo extra sería solo una recompensa más.