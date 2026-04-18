Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai

Traducido por

Las jugadoras con más partidos de la historia de la selección femenina de Inglaterra: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams y el resto de las «Lionesses» con más internacionalidades

England
Women's football
World Cup
Eurocopa Femenina
L. Bronze

La selección femenina de Inglaterra ha logrado grandes éxitos en los últimos años: ganó los Campeonatos de Europa de 2022 y 2025 y llegó a la final del Mundial femenino de 2023. Las jugadoras dirigidas por Sarina Wiegman ya hacen historia en número de partidos y títulos.

En marzo de 2026, Lucy Bronze jugó su partido 145 con Inglaterra, superando a Karen Carney y entrando en el podio de jugadoras con más internacionalidades de las Lionesses. «Nunca imaginé llegar a 100 partidos, y menos superar a Karen Carney, una leyenda que admiré desde niña», afirmó. «Es alucinante estar entre los iconos de las Lionesses». ¿Podría subir aún más en la lista? No parece que vaya a bajar el ritmo, pero ¿hasta dónde puede llegar?

Bronze es la única jugadora en activo entre las diez primeras, pero otras compañeras ya acechan: Alex Greenwood, con 107 partidos, acecha el top 10. Keira Walsh (99) y Georgia Stanway (89) también apuntan a entrar en esa lista. Lauren Hemp, con 74 internacionalidades a sus 25 años, completa la lista de talentos en ascenso.

¿Qué récords persiguen y a qué distancia están de las líderes? GOAL repasa las futbolistas con más partidos internacionales de las Lionesses...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 partidos internacionales)

    Considerada la mejor jugadora de la historia de Inglaterra, Kelly Smith debutó con las Lionesses en 1995 y tuvo una carrera internacional de 19 años. La delantera marcó 46 goles y se retiró en 2014 como máxima goleadora de la selección femenina de Inglaterra hasta que Ellen White la superó en 2021. Hoy ocupa el segundo lugar en esa lista y el décimo en partidos internacionales, con 117.

    • Anuncios
  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 partidos internacionales)

    Steph Houghton, capitana de Inglaterra durante ocho años, lideró el equipo que desafió a las potencias del fútbol femenino en la década de 2010. Formó parte del equipo que logró el histórico tercer puesto en el Mundial de 2015, llevó a la selección a las semifinales de la Eurocopa de 2017 y del Mundial de 2019, y disputó su 121.º y último partido internacional en 2021.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 partidos internacionales)

    Gillian Coultard, primera mujer en alcanzar 100 partidos con Inglaterra y una de solo cinco personas —hombres y mujeres— en lograrlo, fue capitana de las Lionesses y pieza clave del equipo a finales del siglo XX. Debutó en 1981, a los 18 años, y llegó a disputar 125 partidos internacionales antes de retirarse de la selección en 2000.

  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 partidos internacionales)

    Otra grande de las Lionesses, Rachel Yankey, debutó en 1997 con un gol en la victoria 4-0 sobre Escocia. Tras Coultard, fue la segunda inglesa en llegar a 100 partidos y acabó con 129, superando el récord de Peter Shilton (125).

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 partidos internacionales)

    Casey Stoney debutó en 2000 y, durante sus 18 años con la selección inglesa, vio cómo los objetivos de las Lionesses pasaban de clasificarse a competir por ganar los grandes torneos. La defensa fue clave en la final histórica de la Eurocopa 2009 y luego ayudó a llegar a las semifinales del Mundial 2015 y la Eurocopa 2017. Disputó 130 partidos internacionales antes de retirarse de la selección en 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 partidos internacionales)

    Con 13 años en la selección, Alex Scott jugó 140 partidos internacionales, cifra que la sitúa quinta en la lista de las Lionesses con más encuentros. Firme en el lateral derecho, brilló en la Euro 2009, el Mundial 2015 y la Euro 2017. Lucy Bronze, quien luego ocupó su lugar, reconoce que la leyenda del Arsenal la impulsó a crecer antes de retirarse del fútbol internacional.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 partidos internacionales)

    Karen Carney, una de las jugadoras más talentosas de las Lionesses, aparece entre las primeras del ranking histórico de partidos y goles con Inglaterra. Debutó en 2005, jugó 144 partidos y marcó 33 goles, marca que hoy la sitúa séptima en la lista de máximas goleadoras. Su último torneo fue la Copa del Mundo de 2019, cuando las Lionesses rozaron la final.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3Lucy Bronze (147 partidos internacionales)

    Lucy Bronze, única jugadora en activo de Inglaterra en esta lista, acaba de subir al tercer puesto tras superar el récord de Carney. En la victoria de las Lionesses por 2-0 sobre Islandia, marcó un gol y dio una asistencia. Debutó en 2013 y, tras la retirada de Scott en 2017, se hizo imprescindible en el lateral derecho. Fue clave en la Eurocopa 2022 y 2025 y en la final del Mundial 2023. Sus 22 goles son notables para una defensora.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 partidos internacionales)

    Jill Scott puso fin en 2022 a su carrera internacional de 16 años tras ayudar a las Lionesses a ganar su primer gran torneo. Su experiencia fue clave en la Eurocopa, 13 años después de llevar a Inglaterra a la final de 2009 con un gol en la prórroga ante Países Bajos. Es una de las dos únicas jugadoras inglesas con 150 internacionalidades.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 partidos internacionales)

    Durante años se creyó que el récord de Fara Williams, con 172 partidos internacionales con Inglaterra, nunca sería superado. La centrocampista debutó en 2001 y se retiró en 2019. Su momento cumbre fue marcar el penalti que dio la primera victoria sobre Alemania y el tercer puesto en el Mundial 2015. Ese fue su gol 40 y último, que la deja quinta en la lista de máximas goleadoras de Inglaterra.

    ¿Podría Bronze superarla? Sería un logro notable para la defensa, que ya tiene 34 años. 