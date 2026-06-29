En los tres partidos del Mundial disputados hasta ahora, la alineación titular y la formación táctica de Alemania estaban claras de antemano. El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, ya había probado a los diez jugadores de campo elegidos para el debut contra Curazao en el último amistoso contra Estados Unidos; el portero Manuel Neuer se incorporó, como se esperaba.
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¿Las insinuaciones de Julian Nagelsmann apuntan a Joshua Kimmich? Hay un aspecto que, antes del partido de Alemania contra Paraguay en el Mundial, difiere mucho de los tres encuentros anteriores
Tras la victoria 7-1 sobre Curazao, y ante las críticas a Leroy Sané, Nagelsmann confirmó su presencia en el segundo partido contra Costa de Marfil (2-1). Luego, Nico Schlotterbeck (lesión en el ligamento medial) y Nathaniel Brown (problemas en la pantorrilla) quedaron descartados. En la rueda de prensa previa al último partido de la fase de grupos contra Ecuador (1-2), Nagelsmann reveló sus reemplazos y confirmó que no habría más cambios.
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Julian Nagelsmann se muestra reservado antes del partido contra Paraguay
Al inicio de la fase eliminatoria, Nagelsmann cambió de repente su estrategia de comunicación. En la rueda de prensa previa a los dieciseisavos contra Paraguay, el lunes a las 22:30 en Foxborough (cerca de Boston), se negó a dar detalles sobre la alineación y la táctica. Al ser interrogado sobre posibles modificaciones, respondió: «Hay razones tácticas para cambiar, pero también para mantener el once».
Así, dejó entrever posibles cambios, aunque sin confirmar nada. Al ser preguntado si estos dependerían más del rendimiento de su equipo o del estilo del rival, reconoció que se trata de una mezcla de ambos factores. Paraguay, conocido por su solidez defensiva y su juego físico, podría plantear un duelo similar al de Costa de Marfil y Ecuador.
«Es una mezcla de todo», comenzó Nagelsmann. Sin embargo, en general, sus reflexiones giran más bien en torno a su propio equipo. «Siempre es importante, sobre todo cuando no tienes mucho tiempo entre partidos y tampoco puedes predecir al 100 % lo que hará el rival, centrarte en tu propio planteamiento y adaptarlo para que los jugadores se sientan cómodos y puedan actuar en sus espacios habituales y peligrosos, donde residen sus mayores fortalezas».
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Selección alemana: ¿Pasará Joshua Kimmich al centro del campo?
Estas insinuaciones resultan especialmente interesantes en lo que respecta a Joshua Kimmich. El capitán de Alemania tuvo grandes problemas en el lateral derecho contra Costa de Marfil y Ecuador frente a rivales muy ágiles; al mismo tiempo, la pareja de mediocentros formada por Aleksandar Pavlovic y Felix Nmecha adolecía de falta de estabilidad y coordinación.
Por eso, varios expertos —entre ellos los campeones del mundo Lothar Matthäus y Philipp Lahm— piden que Kimmich pase del lateral derecho al centro del campo, zona donde lleva años brillando en el Bayern. Nagelsmann coincide: el mediocampo es el «terreno natural» de Kimmich y allí muestra su «mayor fortaleza».
El gran problema es la falta de laterales alternativos. Si Kimmich pasa al centro, Nagelsmann tendría dos opciones para el lateral derecho: colocar allí al recuperado Nathaniel Brown y mantener a David, que tuvo un mal partido contra Ecuador, en la izquierda; O bien mantiene a Brown en la izquierda y recurre a un tercer central, como Waldemar Anton o Malick Thiaw, en la derecha. Así, la defensa de cuatro podría pasar fácilmente a una de tres.
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Selección alemana: ¿Qué otros cambios se podrían plantear?
Sin embargo, quizá Nagelsmann sugirió que Kimmich, como suele hacer, se incorpore más desde la derecha y dirija el juego desde el centro. También podría referirse a otros jugadores. ¿Intercambiarán posiciones Jamal Musiala y Florian Wirtz? ¿Será titular el «supersuplente» Deniz Undav? ¿O Leon Goretzka?
A diferencia de la fase de grupos, Nagelsmann no cerró el debate en la rueda de prensa previa. Todo indica que las especulaciones durarán hasta el anuncio oficial, una hora antes del inicio.
Así, el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, debe preparar a su equipo para varios escenarios. «No se trata de ocultárselo», dijo Nagelsmann a la prensa. «Sino de no facilitarle al rival el trabajo de la víspera más de lo necesario».