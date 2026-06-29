¿Las insinuaciones de Julian Nagelsmann apuntan a Joshua Kimmich? Hay un aspecto que, antes del partido de Alemania contra Paraguay en el Mundial, difiere mucho de los tres encuentros anteriores

Al inicio de la fase eliminatoria, Nagelsmann cambió de repente su estrategia de comunicación. En la rueda de prensa previa a los dieciseisavos contra Paraguay, el lunes a las 22:30 en Foxborough (cerca de Boston), se negó a dar detalles sobre la alineación y la táctica. Al ser interrogado sobre posibles modificaciones, respondió: «Hay razones tácticas para cambiar, pero también para mantener el once».

Así, dejó entrever posibles cambios, aunque sin confirmar nada. Al ser preguntado si estos dependerían más del rendimiento de su equipo o del estilo del rival, reconoció que se trata de una mezcla de ambos factores. Paraguay, conocido por su solidez defensiva y su juego físico, podría plantear un duelo similar al de Costa de Marfil y Ecuador.

«Es una mezcla de todo», comenzó Nagelsmann. Sin embargo, en general, sus reflexiones giran más bien en torno a su propio equipo. «Siempre es importante, sobre todo cuando no tienes mucho tiempo entre partidos y tampoco puedes predecir al 100 % lo que hará el rival, centrarte en tu propio planteamiento y adaptarlo para que los jugadores se sientan cómodos y puedan actuar en sus espacios habituales y peligrosos, donde residen sus mayores fortalezas».