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Las ilusiones de Ibra y Henry caen en la trampa de Wahbi... ¿Por qué Holanda no pudo seguir el ritmo de Marruecos?

FEATURES
Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup
M. Ouahbi
R. Koeman
Z. Ibrahimovic
T. Henry
Países Bajos
Marruecos
México
Suecia
Francia

El error de la crítica superficial... ¿Por qué los grandes del mundo ignoran el talento de Marruecos y culpan a Kuman de la derrota?

Tras el pitido final de los dieciseisavos del Mundial 2026, que clasificó a Marruecos eliminando a Holanda, los estudios de análisis internacionales estallaron con declaraciones incendiarias.

Sin embargo, lo sorprendente fue que leyendas como Zlatan Ibrahimović y Thierry Henry no elogiaron el juego marroquí, sino que atacaron al seleccionador holandés, Ronald Koeman, acusándolo de «traicionar la identidad futbolística de Holanda» y de jugar con un estilo cobarde y retraído que llevó a los «Molinos Naranjas» al colapso.

Esta simplificación de la crisis por parte de las leyendas y la conmoción de la opinión pública holandesa, que resumió la derrota en la «terquedad de Koeman», encierra un punto ciego y una grave injusticia táctica; no solo eluden reconocer la realidad, sino que menosprecian —intencionadamente o no— la genialidad táctica del entrenador marroquí Mohamed Wahbi y el sistema que impuso sobre el campo.

Reducir la derrota a que Holanda no «abrió las líneas» es una lectura pobre que omite que, de haberlo hecho, habría sufrido una goleada ante el potente ataque marroquí.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La revolución de Mohamed Wahbi

    Desde el primer minuto quedó claro que Mohamed Wahbi no había venido a defender ni a contraatacar, como suele ocurrir con algunas selecciones africanas ante los gigantes europeos.

    Wahbi impuso un fútbol de posesión agresiva y presión alta desde el primer tercio del campo rival.

    Marruecos no se limitaba a intercambiar pases; desmontaba la defensa holandesa con movimientos verticales rápidos y pases cortos en espacios reducidos, dominando el centro del campo.

    Este dominio técnico obligó a Koeman, a su pesar, a replegarse para proteger sus bandas y su profundidad.

    Koeman, con su experiencia, entendió tras el primer cuarto de hora que intentar igualar el intercambio de ataques o aplicar el clásico «fútbol total» sería un suicidio táctico.

    El técnico holandés se topó con un sistema marroquí muy completo, rápido en las bandas y profundo en sus conexiones, por lo que el repliegue defensivo fue su única opción para sobrevivir en el partido.

    • Anuncios
  • Thierry HenryFOX

    Las críticas de Ibra y Henry: una forma de eludir la realidad de la «incapacidad».

    Zlatan Ibrahimović, con su habitual tono mordaz, afirmó que Holanda «parecía carecer de personalidad, como si tuviera miedo de su propia camiseta», Terry Henry lo secundó culpando a Koeman de abandonar el legado de Cruyff. Ambos cayeron en el “centrismo europeo” que rechaza reconocer que una selección de fuera del Viejo Continente puede imponer su identidad y obligar a los grandes de Europa a seguir su ritmo.

    la supuesta «identidad holandesa» que lamentan habría sido un camino de rosas para los Leones del Atlas, pues abrir líneas ante el equipo liderado por Mohamed Wahbi habría concedido espacios a la velocidad y las transiciones de Marruecos.

    Criticar a Koeman por no atacar es simplificar el partido: ¿cómo se puede ir al frente cuando el rival te quita el balón, recupera rápido y ahoga a tus centrocampistas? Koeman no fue cobarde; Wahbi lo obligó a la impotencia.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un banquillo de fuego

    La genialidad de Wahbi no se limitó a la estrategia básica; se mostró en la profundidad de su alineación y en la capacidad del banquillo para aportar la misma calidad.

    Cuando las ideas de Holanda se agotaron, el técnico marroquí retiró a Ayub Bouadi, Ibrahim Díaz, Ezzedine Ounahi, Bilal El Khannous y el defensa Shadi Riad.

    La salida de cinco jugadores clave podría desestabilizar a cualquier equipo, pero ocurrió lo contrario: con Sofiane Rahimi, Samir El Mrabet, Anas Salah El Din, Yassin Jassim y Shamseddine Talbi. El efecto fue inmediato: el ritmo se aceleró y el poderío ofensivo creció sin perder posesión ni solidez defensiva, ni siquiera en la prórroga.

    Esta armonía entre titulares y suplentes refleja una gestión institucional clara, donde cada jugador cumple su rol táctico. Así, Marruecos anuló cualquier intento de reacción de Holanda.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Justicia en el terreno y permiso de tránsito

    Marruecos mostró en este partido su potencia ofensiva de cara al Mundial 2026. Su victoria no fue suerte, sino el resultado del trabajo táctico diseñado por Wahbi y ejecutado con rigor por los jugadores, lo que cambió el equilibrio del torneo.

    Los análisis que condenarán la eliminación de Holanda y pedirán la cabeza de Koeman deben, antes que nada, rendir homenaje al “Profesor” Mohamed Wahbi... Ha demostrado que el fútbol marroquí no vive de arrebatos, sino de proyectos tácticos sólidos con alternativas igual de firmes.

    Si Koeman se marcha cabizbajo tras las críticas, su único consuelo es que su estilo defensivo evitó un resultado histórico que Wahbi y los suyos estaban listos para imponer.

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