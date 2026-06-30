Las ilusiones de Ibra y Henry caen en la trampa de Wahbi... ¿Por qué Holanda no pudo seguir el ritmo de Marruecos?

Tras el pitido final de los dieciseisavos del Mundial 2026, que clasificó a Marruecos eliminando a Holanda, los estudios de análisis internacionales estallaron con declaraciones incendiarias.

Sin embargo, lo sorprendente fue que leyendas como Zlatan Ibrahimović y Thierry Henry no elogiaron el juego marroquí, sino que atacaron al seleccionador holandés, Ronald Koeman, acusándolo de «traicionar la identidad futbolística de Holanda» y de jugar con un estilo cobarde y retraído que llevó a los «Molinos Naranjas» al colapso.

Esta simplificación de la crisis por parte de las leyendas y la conmoción de la opinión pública holandesa, que resumió la derrota en la «terquedad de Koeman», encierra un punto ciego y una grave injusticia táctica; no solo eluden reconocer la realidad, sino que menosprecian —intencionadamente o no— la genialidad táctica del entrenador marroquí Mohamed Wahbi y el sistema que impuso sobre el campo.

Reducir la derrota a que Holanda no «abrió las líneas» es una lectura pobre que omite que, de haberlo hecho, habría sufrido una goleada ante el potente ataque marroquí.