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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Las historias más curiosas del Mundial: LinkedIn convierte a un empleado irlandés en el verdugo del sueño de España

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Un mensaje inesperado...

Mientras el mundo esperaba con ansias la participación de España, campeona de Europa, en el Mundial de 2026, la selección de Cabo Verde acaparó la atención no solo por su rendimiento, sino también por la historia de su capitán defensivo, que llegó al Mundial gracias a una solicitud de empleo. 

La historia de Roberto «Pico» López, nacido en Dublín, se convirtió en símbolo de la primera participación del país de su padre tras la ampliación del torneo a 48 selecciones.

La ironía es que Cabo Verde, el segundo país más pequeño del torneo con unos 600 000 habitantes, no llegó al Mundial solo con talentos locales, sino buscando a sus hijos en la diáspora.

De los 25 convocados, 14 nacieron fuera del archipiélago; sin embargo, la historia de este defensa irlandés, que recibió su primera llamada internacional por LinkedIn tras trabajar en un banco y dar por terminado su sueño mundialista, resume el proyecto.

  • Un mensaje extraño en «LinkedIn»

    Hace años, López jugaba en el Shamrock Rovers de la liga irlandesa sin expectativas internacionales, pues solo había representado a Irlanda en categorías juveniles.

    La cuenta que creó en «LinkedIn» durante la universidad, como requisito de una asignatura, se convirtió en una puerta inesperada.

    Un día recibió un mensaje en portugués de la federación de Cabo Verde; como no entendió nada, lo marcó como spam y lo ignoró durante nueve meses.

    Su error estuvo a punto de costarle el Mundial, pero todo cambió cuando recibió un segundo mensaje en inglés que le aclaró la invitación oficial a representar al país de su padre.

    El seleccionador, Rui Aguas, descubrió sus raíces caboverdianas por una publicación universitaria y lo contactó por LinkedIn. Como dice el jugador: «Es una forma única de ser convocado para la selección nacional». 

    • Anuncios

  • De Dublín a las camisetas azules

    Roberto López, nacido en Cromlin (Dublín), puede jugar para Cabo Verde por línea paterna. Tras rechazar la primera convocatoria, aceptó la segunda y debutó en 2019.

    Desde entonces ha jugado 44 partidos con los «Tiburones Azules» y se ha vuelto pieza clave de un proyecto que depende de la diáspora: 14 de sus jugadores nacieron fuera del archipiélago, seis en Países Bajos y uno en Irlanda, López.

    Como señaló la BBC: «El defensa, de 33 años, nació en Dublín, pero cumple los requisitos gracias a su padre, y fue reclutado para jugar con ellos a través de LinkedIn». 

  • De empleado de banco a capitán en el Mundial

    Antes de volverse profesional a tiempo completo, López trabajaba como asesor hipotecario en un banco irlandés, pero su entrenador en el Shamrock Rovers le convenció para que dejara ese «trabajo estable», diciéndole: «Siempre puedes volver al banco».

    La apuesta funcionó: En 2017 firmó su primer contrato profesional con los Rovers, después los lideró en Europa y pasó de ser un empleado de oficina a capitán de la defensa que llevó a un país de apenas 600 000 habitantes a su primer Mundial tras vencer 3-0 a Esuatini.

    La prensa británica lo resumió así: «Gracias a su padre, el seleccionador Roy Aguas contactó con él por LinkedIn», decisión que finalmente lo llevó a Estados Unidos 2026. 

  • El primer partido contra España termina en un empate histórico

    El lunes, López lideró la defensa de Cabo Verde ante España, campeona de Europa, en su debut mundialista en Atlanta.

    Pese a las diferencias técnicas y a la ausencia de Nico Williams y Lamine Yamal en la titular española, los «Tiburones Azules» resistieron y consiguieron un valioso 0-0.

    El 0-0, validado por la FIFA, les dio a los “Tubarões Azuis” su primer punto en Mundiales y mostró que la historia de López no fue solo una anécdota de LinkedIn, sino el germen de una defensa que contuvo a los campeones de Europa.

    El seleccionador Bobista elogió la disciplina defensiva de su equipo, mientras que López abandonó el campo como capitán de una pequeña selección que logró lo que muchos consideraban imposible, y todo empezó con un mensaje que él creyó una broma.

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