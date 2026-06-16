Las historias más curiosas del Mundial: LinkedIn convierte a un empleado irlandés en el verdugo del sueño de España

Mientras el mundo esperaba con ansias la participación de España, campeona de Europa, en el Mundial de 2026, la selección de Cabo Verde acaparó la atención no solo por su rendimiento, sino también por la historia de su capitán defensivo, que llegó al Mundial gracias a una solicitud de empleo.

La historia de Roberto «Pico» López, nacido en Dublín, se convirtió en símbolo de la primera participación del país de su padre tras la ampliación del torneo a 48 selecciones.

La ironía es que Cabo Verde, el segundo país más pequeño del torneo con unos 600 000 habitantes, no llegó al Mundial solo con talentos locales, sino buscando a sus hijos en la diáspora.

De los 25 convocados, 14 nacieron fuera del archipiélago; sin embargo, la historia de este defensa irlandés, que recibió su primera llamada internacional por LinkedIn tras trabajar en un banco y dar por terminado su sueño mundialista, resume el proyecto.