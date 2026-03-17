Las hazañas de Max Dowman «no sorprenden» a Martin Odegaard, ya que el capitán del Arsenal subraya que «esto es solo el principio» para el joven prodigio

Aunque el mundo del fútbol quedó boquiabierto ante la jugada individual del adolescente y su remate a puerta vacía tras la salida de Jordan Pickford en un córner, Odegaard insiste en que el primer equipo conoce desde hace tiempo el gran potencial de Dowman. El capitán señaló que el joven ha sido un habitual en los entrenamientos del primer equipo, donde siempre ha estado a la altura frente a estrellas internacionales consagradas.

«La forma en que mantuvo la compostura no me sorprendió. Llevamos mucho tiempo entrenando con él, nos muestra sus cualidades cada vez que juega, así que fue fantástico para él marcar su primer gol y batir el récord», explicó Odegaard.

Sin embargo, el jugador de 27 años no tardó en añadir una nota de cautela, basándose en sus propias experiencias como prodigio adolescente: «Sabe que esto solo debería ser el comienzo para él y que tiene que seguir trabajando como lo ha estado haciendo».