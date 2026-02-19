Getty Images Sport
«¡Las grietas están empezando a aparecer!». Alan Shearer advierte al Arsenal de que «el ruido será mucho más fuerte» tras el empate con el Wolverhampton, ya que el equipo de Mikel Arteta corre el riesgo de perder el título de la Premier League
La pésima racha del Arsenal
Los Gunners han tenido dificultades en la lucha por el título en las últimas semanas, ya que el gigante del norte de Londres solo ha ganado dos de sus últimos siete partidos. El empate 2-2 con los Wolves fue su último revés; ahora tienen cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, pero han jugado un partido más. Los dos equipos que encabezan la tabla se enfrentarán en el Etihad Stadium el 18 de abril, y Mikel Arteta nunca ha conseguido una victoria con su equipo en el estadio del eterno campeón de Pep Guardiola. Shearer les ha advertido de que «el ruido solo va a aumentar», ya que los aficionados rivales siguen insistiendo en que volverán a «echar a perder» el título.
La advertencia de Shearer
Shearer declaró a Betfair antes del derbi del norte de Londres de este fin de semana contra un Tottenham en apuros: «El Arsenal está empezando a mostrar grietas, y creo que, tras ir ganando 2-0 y acabar empatando contra el Wolves, colista de la Premier League, la situación no pinta bien. Más o menos me lo esperaba. Nunca pensé que se escaparían con la victoria. Es muy raro que los equipos lo consigan, sobre todo los que llevan mucho tiempo sin ganar, como el Arsenal.
Así que, desde ese punto de vista, lo entiendo y lo comprendo, pero sería motivo de preocupación, y les guste o no, al Arsenal probablemente no le haya gustado que la gente hable de que lo han echado a perder, de que lo han desperdiciado y de la presión a la que están sometidos. Probablemente no les haya gustado. Bueno, no les gustará lo que va a pasar en los próximos días, porque el ruido será mucho mayor.
Habrá mucho más de eso ahora debido a lo que pasó el miércoles, y te puedes imaginar lo fuerte que será si el Tottenham también les gana el domingo. Pero creo que para los neutrales es genial. Creo que se perfila una carrera por el título que va a ser emocionante desde ahora hasta el final de la temporada, pero sí, empezarías a pensar un poco más que el Arsenal está mostrando grietas, sin duda más de lo que pensabas antes».
«Sigue en manos del Arsenal».
Sin embargo, Shearer acepta que los Gunners siguen teniendo su destino en sus propias manos, aunque una victoria del City en su partido pendiente les situaría a solo dos puntos del equipo de Arteta.
El exdelantero del Newcastle añadió: «El título de la Premier League también sigue en manos del Arsenal, porque si ganan todos los partidos, ganan la liga. Técnicamente, está en manos de ambos y todo el mundo iba a estar pendiente de ese partido, en el Etihad en abril. De todos modos, siempre iba a ser un partido clave, y obviamente lo es. Pero creo que no me equivoco al decir que solo han ganado dos de sus últimos siete partidos, y eso es muy preocupante.
Dicho esto, después de lo que pasó el miércoles por la noche, yo miraría hacia el próximo partido y me encantaría que fuera uno importante, y eso es lo que tienen con el derbi del norte de Londres, que es exactamente lo que pasa en el Tottenham, que también tiene un nuevo entrenador, y si juntas todo eso, entonces se convierte en algo importante. He estado en esta situación con el Blackburn y sé lo que se siente cuando la gente dice: «¿Van a tirar la toalla?».
He estado allí cuando teníamos ventaja y nos remontaron, así que sé exactamente cómo se sienten. Sé exactamente lo que sentirá el equipo del Manchester City, ya que habrán visto el partido de anoche, Pep lo habrá visto y los jugadores del City lo habrán visto y habrán pensado: «Allá vamos, es nuestro momento, aprovechemos eso el fin de semana». El City juega contra el Newcastle, cuyo historial en el City es pésimo, como sabemos.
Así que sí, todavía habrá giros y vueltas entre ahora y el final de la temporada. Creo que habrá un momento en el que el City estará en cabeza, y otro en el que lo estará el Arsenal, y supongo que todo se decidirá en ese partido de abril. Creo que el resultado del Man City en Anfield fue un punto de inflexión en cuanto a las aspiraciones del City de ganar la liga, porque si no lo hubieran conseguido, podría haber sido muy diferente. No habrían presionado tanto al Arsenal».
¿Qué viene después?
El Arsenal juega contra el Tottenham este fin de semana antes de enfrentarse al Chelsea. Queda por ver si podrán mantener su ventaja o si simplemente volverá a ocurrir lo mismo.
