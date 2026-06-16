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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Las gradas de Koora… Salem Al-Dossari complica a Donis ante la afición saudí… por Mohamed Salah

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Nueva Zelanda vs Egipto
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Salem Mohammed Al-Dossari
G. Donis
M. Salah
H. Hassan
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El capitán de la selección saudí jugó todo el partido contra Uruguay

Salem Al-Dossari, capitán de Arabia Saudí, complicó a su entrenador, Giorgos Donis, tras el empate 1-1 con Uruguay en la Copa del Mundo 2026.

El encuentro, disputado esta madrugada en el Hard Rock Stadium de Miami, terminó 1-1 en la primera jornada de grupos.

  • ¿Qué aportó Salem Al-Dosari?

    Salem Al-Dossari fue titular todo el partido sin marcar ni asistir.

    “El Tornado” no mostró su nivel habitual y recibió la segunda peor nota del equipo (6,3), solo por encima de Hassan Tambakti (6).

    Realizó un único disparo que se marchó desviado y completó 33 pases (24 acertados). Perdió el balón en 13 ocasiones y logró un regate de los dos que intentó.

    • Anuncios

  • Donis ante la guillotina

    Estas cifras han enfurecido a la afición saudí y a varios periodistas, tanto contra Salem Al-Dossari como contra Donis, que lo mantuvo en el campo hasta el final.

    Tariq Al-Nofal escribió: «El primer jugador que debe quedarse en el banquillo en lo que queda de partidos de la selección es Salem Al-Dossari, un nivel desastroso y un punto débil».

    Mashari Al-Qarni preguntó: «¿Por qué jugaron 90 minutos con Salem Al-Dosari, pese a estar desaparecido, y no entraron Sultan Mandash, Ayman Yahya o Khalid Al-Ghanam?».

    Y añadió: «Sinceramente, Donis no leyó bien el partido en la segunda parte y se excedió en defensa, pero, al menos, gracias a Dios».

    Mohamed Al-Otaibi preguntó: «Señor Donis, ¿por qué el deficiente Salem Al-Dosari sigue en el campo?».

    Y añadió: «Un nivel desastroso tanto en defensa como en ataque, balones perdidos y pases erróneos. Por Dios, qué vergüenza que te replegues en la segunda parte y juegues con cinco defensas después de haber presionado y competido con un 4-4-2. Teníamos los tres puntos en el bolsillo».

  • El ejemplo de Mohamed Salah

    La afición reprochó a Donis no seguir el ejemplo de Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, quien dejó fuera a Mohamed Salah ante Bélgica con el marcador 1-1.

    Adel bin Abdulmohsen Al-Melhem escribió: «Donis nos privó de los tres puntos; Hossam Hassan, al ver que Mohamed Salah no rendía, lo sustituyó».

    Y añadió: «Desde el principio jugamos sin ataque; Salem, Feras y Musab estaban ausentes, y aun así Donis se negó a sustituir a Salem y Feras para mantener la ventaja».

    Mohamed Al-Ahmari añadió: «Debemos grabar en la mente de la afición y los jugadores que en el campo se queda el mejor; esta es la selección y esto es un Mundial, no queremos volver a la época del 94 ni a otras similares».

    Y añadió: «Donis debió ser valiente y retirar a Salem, como hizo Hossam con Salah. En la cancha solo cuenta el esfuerzo».

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