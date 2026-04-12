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Las estrellas del Barcelona, acusadas de falta de «respeto» tras vencer al Espanyol en el derbi catalán
Lozano critica la actitud del Barça
El derbi catalán nunca es tranquilo, pero las críticas tras el partido del sábado se centran en la conducta de los jugadores del Barcelona. Después de una actuación liderada por Lamine Yamal y Ferran Torres, el centrocampista del Espanyol Pol Lozano criticó sin tapujos al equipo local, sobre todo un encontronazo en los últimos minutos con Joao Cancelo.
En zona mixta, Lozano, furioso, lanzó dardos sarcásticos al líder de la Liga: «No vale la pena hablar de ello, siempre es la misma historia. Todo el mundo pudo ver el nivel de respeto que tienen por sus compañeros de profesión. No tengo nada más que añadir».
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Provocaciones y la tensión del derbi
Aunque al principio pareció un profundo resentimiento, Lozano aclaró su postura a medida que bajaban las emociones del partido.
Reconoció que, aunque hubo roces, muchos se debieron a la intensidad del derbi y a la dificultad de aceptar una goleada.
«No fue contra Cancelo», aclaró más tarde. «Estas cosas pasan en el fútbol. Me provocaban porque habían ganado, eso es todo. Cuando pierdes, solo tienes que aguantarte».
Flick se centra en la Liga de Campeones
Pese a la polémica por la conducta de los jugadores, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, prefirió centrarse en aprovechar la victoria como impulso para sus objetivos europeos. El Barça se prepara para el decisivo partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, con la meta de remontar el 2-0 en el global.
«No necesitamos un milagro, sino jugar nuestro partido perfecto», afirmó el técnico alemán.
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«Los aficionados creen en nosotros»
Los jugadores del Barcelona, respaldados por su afición, comparten el optimismo del vestuario para lograr la remontada. El centrocampista Fermín López reiteró que el equipo está preparado para visitar al Atlético de Diego Simeone.
«La afición está con nosotros, cree en nosotros. Esperemos que podamos remontar», declaró Fermín a DAZN.