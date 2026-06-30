Las estrellas de Inglaterra están «dispuestas a ir a la guerra» por Thomas Tuchel, y Jordan Pickford destaca la «unión» del equipo de cara al Mundial

El portero del Everton, Pickford, destaca la intensidad que Tuchel ha llevado a la concentración de Inglaterra desde su llegada. Pese al escrutinio sobre las decisiones tácticas del alemán, los jugadores se muestran comprometidos con sus métodos de cara a la fase decisiva del torneo.

«Convicción y unión. Ya teníamos eso, pero el entrenador nos ha dado más confianza», explicó Pickford. «Sus reuniones te hacen sentir listo para la guerra. Te transmite confianza. Hay sesiones tácticas y, al final, piensas: “Es hora de actuar”». Todos queremos lo mismo: alcanzar el objetivo final, y en esta plantilla todos estamos con buen ánimo y en un buen momento de nuestra carrera».



