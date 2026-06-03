Aunque sus problemas físicos se han resuelto, el desgaste psicológico de quedarse sin la gloria europea sigue afectando al jugador de 25 años. El Arsenal lo ha respaldado, pero incorporarse a la concentración de la selección significa reencontrarse con cinco miembros del plantel campeón del PSG: Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaire-Emery y Lucas Hernández, quienes llegaron muy animados tras ganar el trofeo.

El contraste de emociones fue evidente, y Deschamps subrayó la necesidad de que su defensa se recupere mentalmente para enfocarse en la selección. El técnico reveló: «De los seis jugadores de la final, cinco sonreían... parece que celebraron mucho. Para William fue más difícil».