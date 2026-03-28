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Las esperanzas de James Garner de jugar el Mundial se ven reforzadas después de que Thomas Tuchel calificara a la estrella del Everton como «nuestro mini-Valverde» tras su impresionante debut con Inglaterra
El maestro del centro del campo deja huella
El salto a la escena internacional de Garner se produjo bajo los focos de Wembley, donde el jugador del Everton se sintió como en casa desde el primer momento en el centro del campo de Inglaterra. A pesar del carácter experimental de la alineación frente a un rival sudamericano, Garner aportó la disciplina táctica y la solidez técnica que Tuchel busca en su motor del equipo.
- AFP
Grandes elogios desde la banda
El exjugador de la cantera del Manchester United se mostró con una madurez que contrastaba con su escasa experiencia en la selección absoluta, marcando el ritmo del partido y ejecutando las jugadas a balón parado con precisión. Su capacidad para equilibrar las transiciones defensivas con un juego de pases progresivo permitió vislumbrar cómo podría encajar en la convocatoria definitiva de cara al Mundial de 2026.
«¡James Garner es nuestro mini-Valverde!», declaró Tuchel a los periodistas en la rueda de prensa posterior al partido. «Está en el buen camino y jugó muy bien. Tiene una confianza natural, es muy físico y ganó muchos balones. En algunas situaciones podría abrir más su postura corporal y avanzar con un poco más de confianza. Estuvo implicado en algunas pérdidas de balón que nos hicieron perder algo de confianza en los últimos 10 minutos de la primera parte, pero fue muy impresionante por cómo entrenó y cómo jugó».
Una lección magistral de estadísticas en su debut
Aunque el partido terminó en empate 1-1, con el gol de Ben White en el minuto 81 contrarrestado por el penalti de Valverde en el último minuto, la actuación de Garner durante los 69 minutos que estuvo sobre el terreno de juego fue sólida. Jugando en el centro del campo, registró 59 toques, completó 37 pases de 40 intentos y creó cuatro ocasiones. También destacó en defensa, ganando seis duelos y realizando tres entradas. Las estadísticas subyacentes de Garner en el partido sugieren que está más que preparado para el escenario internacional.
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¿Y ahora qué?
Inglaterra se prepara ahora para enfrentarse a Japón en otro partido amistoso el martes. Mientras tanto, Garner espera tener otra oportunidad de jugar y demostrar su calidad, que le hace merecedor de un puesto en la convocatoria de los Tres Leones para el próximo Mundial, donde Inglaterra se encuentra encuadrada en el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá.