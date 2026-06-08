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Harry Kane England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Las esperanzas de Inglaterra en el Mundial recaen casi por completo sobre los hombros de Harry Kane, y el capitán de los Tres Leones parece dispuesto a asumir esa responsabilidad tras una temporada digna del Balón de Oro

Analysis
Inglaterra
H. Kane
World Cup
FEATURES
Bayern Múnich
Bundesliga
Inglaterra vs Costa Rica

Harry Kane nunca tendrá una oportunidad mejor. El capitán de Inglaterra llega a su probable último Mundial en el mejor momento de su carrera, portando las esperanzas de una nación. Tras las decepciones de 2018 y 2022, este debe ser su torneo.

Kane llega al torneo en su mejor momento, tras su récord goleador con el Bayern, lo que le sitúa en la lucha por el Balón de Oro. Si evita el cansancio y guía a Inglaterra a su primer título en 60 años, será el favorito para ser el mejor jugador del planeta.

Lleva el peso de una nación en el Mundial, pero Kane parece listo para brillar en Norteamérica.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Candidato al Balón de Oro

    Kane aspira a ser el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen hace 25 años; quizá sin necesidad de que Inglaterra gane la Copa América.

    A sus 32 años, ha firmado la mejor temporada de su carrera, superando los 60 goles gracias a dos hat-tricks: en la última jornada de la Bundesliga y en la final de la DFB-Pokal. Marcó 36 tantos en liga y 14 en Champions.

    El Bayern quedó a las puertas de ganar la máxima competición europea, pero Kane se llevó la Bota de Oro con nueve y once goles de ventaja sobre Erling Haaland y Kylian Mbappé, respectivamente.

    Sus 61 tantos lo colocan entre los cinco máximos anotadores de una temporada europea, y llega al Mundial en su mejor momento.

    • Anuncios
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    «Que mis acciones en el campo hablen por mí»

    Sin embargo, acabar con 60 años de sequía inglesa lo lanzaría a otra dimensión y casi le aseguraría el Balón de Oro, cuya ceremonia podría celebrarse en Londres, en honor al primer ganador, Sir Stanley Matthews, hace 70 años.

    Como siempre, Kane mantiene la calma aunque la inmortalidad esté cerca.

    «Seguro que estaré en la lucha», dijo a L'Equipe. «He ganado tres títulos y mis cifras lo avalan, así que estaré en la conversación. Si además ganamos el Mundial, uno de los nuestros debería llevárselo.

    Si miramos a anteriores ganadores, todo se reduce a los grandes partidos y torneos. Sumando lo que he logrado este año, creo que estaré entre los mejores.

    «Ya se habla de los favoritos, quizá yo, Michael [Olise] y algunos finalistas de la Champions. Ha sido una temporada increíble. No soy de los que dicen que me lo merezco; prefiero que hablen mis acciones en el campo».

  • Kane England AlbaniaGetty

    Una remota posibilidad de hacer historia

    Kane llega con la motivación extra de poder hacer historia en Norteamérica, aunque las opciones sean limitadas. Si mantiene su actual nivel, podría igualar el récord de 16 goles de Miroslav Klose, especialmente con la nueva ronda eliminatoria de la edición ampliada a 48 equipos. Esperará anotar ante Panamá y Ghana en la fase de grupos y, en octavos, le aguarda un rival más débil.

    El capitán inglés ya suma ocho goles —los mismos que Cristiano Ronaldo— tras sus actuaciones en 2018 y 2022, y aspira a recortar la diferencia en lo que podría ser su despedida del torneo. Igualar o superar a Klose no es imposible, aunque Lionel Messi (13 goles) y Kylian Mbappé (12) también acechan.

    «Sería increíble, pero aún estoy lejos», admitió Kane a L’Equipe. «El récord absoluto es de Klose (16), pero quizá pueda batir la marca inglesa de Lineker (10). Ahora tengo ocho. Si hago un buen Mundial, podré superarlo.

    «Son pequeños logros que sería genial alcanzar por el camino. Si batimos esos récords, significa que el equipo lo está haciendo bien y que probablemente estamos ganando partidos. Así que eso es lo más importante».

  • Harry kane England 2022Getty

    Arco de la redención

    Kane regresa al Mundial por primera vez desde la eliminación de Inglaterra en cuartos de final ante Francia en 2022, partido en el que falló un penalti clave.

    En general, fue un torneo decepcionante para el delantero, que actuó más como creador que como goleador, ya que solo marcó dos goles en Catar antes de que su lanzamiento de penalti por encima del larguero, a solo seis minutos del final, condenara a su país a lo que se percibió como una eliminación prematura. Kane, sin embargo, cree que ha mejorado gracias a ello.

    «Fue un momento muy duro, pero me hizo más fuerte mentalmente y creo que me convirtió en un mejor jugador», declaró Kane en una reciente entrevista con la FIFA.

  • Harry Kane Jude Bellingham England 2024Getty

    ¿La única esperanza de Inglaterra?

    Kane vuelve a cargar con las expectativas de Inglaterra. Sus goles serán clave: si no está en racha, los Tres Leones lo tendrán difícil para ganar un gran título. La presión sobre el capitán es enorme.

    Aun así, contará con talento ofensivo como Jude Bellingham, Bukayo Saka y Morgan Rogers, aunque los dos primeros no han brillado con sus clubes esta temporada.

    La polémica convocatoria de Thomas Tuchel, además, ha dejado fuera a otros delanteros que podrían aportar goles desde el banquillo. Sin delanteros como Cole Palmer, Phil Foden o Morgan Gibbs-White, la responsabilidad de rendir cada vez que salgan al campo recaerá sobre Kane y, en menor medida, sobre Bellingham.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Riesgo de agotamiento

    La otra gran amenaza para Kane, y por tanto para Inglaterra, es que el desgaste de una larga temporada con su club le pase factura bajo el calor de Norteamérica.

    En la Eurocopa 2024 llegó tras una brillante temporada de debut con el Bayern, pero en Alemania lució lento y aislado, claro signo de fatiga.

    Aun así, marcó goles clave en la fase de grupos, octavos y semifinales gracias a su olfato en el área, pero se esperaba más del talismán de los Tres Leones.

    Kane cumplirá 33 años justo después del torneo; ya jugó más partidos en la temporada 2025-26 que hace dos (51 frente a 45) y apenas unos minutos más (116). Una nación entera espera que llegue en óptimas condiciones al Mundial.

  • Harry Kane England GOAT GFXGetty/GOAL

    «Por esto vivimos»

    Esta vez Kane es diferente: con 32 años brilla en el Bayern y se erige como el mejor delantero del mundo. No quiere dejar pasar esta oportunidad.

    En declaraciones recientes a la FIFA, el capitán de Inglaterra dijo: «En definitiva, esto es lo que soñabas de niño, y creo que a veces es fácil llegar aquí [al Mundial] y luego quizá sentir miedo ante la ocasión o miedo al fracaso, pero eso forma parte de la vida.

    Esto es lo que nos mueve: estamos en la cancha, entrenamos cada día para tener esta oportunidad y expresarnos. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero ahí es donde los jugadores con experiencia podemos ayudar a los más jóvenes a sentirse libres.

    «Al fin y al cabo, la carrera es corta y no se llega a jugar en muchos grandes torneos, así que ¿por qué desperdiciarla con miedos? Solo hay que salir al campo y expresarse».

    Añadió a L'Équipe: «La ambición es ganarlo, obviamente, ese tiene que ser nuestro objetivo».

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