Las esperanzas de Inglaterra en el Mundial recaen casi por completo sobre los hombros de Harry Kane, y el capitán de los Tres Leones parece dispuesto a asumir esa responsabilidad tras una temporada digna del Balón de Oro

Kane aspira a ser el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen hace 25 años; quizá sin necesidad de que Inglaterra gane la Copa América.

A sus 32 años, ha firmado la mejor temporada de su carrera, superando los 60 goles gracias a dos hat-tricks: en la última jornada de la Bundesliga y en la final de la DFB-Pokal. Marcó 36 tantos en liga y 14 en Champions.

El Bayern quedó a las puertas de ganar la máxima competición europea, pero Kane se llevó la Bota de Oro con nueve y once goles de ventaja sobre Erling Haaland y Kylian Mbappé, respectivamente.

Sus 61 tantos lo colocan entre los cinco máximos anotadores de una temporada europea, y llega al Mundial en su mejor momento.