«¡Las emociones se disparan!» - Anthony Gordon explica su enfrentamiento con Kieran Trippier tras marcar cuatro goles en la victoria del Newcastle en la Liga de Campeones contra el Qarabag
Gordon anota cuatro puntos en la primera mitad.
A los tres minutos de juego en Bakú, Gordon rompió el empate y Malick Thiaw anotó el segundo gol del Newcastle momentos después. Además de otro gol en jugada, Gordon logró convertir dos penaltis antes del descanso. Sin embargo, cuando los jugadores regresaron al vestuario, se vio a Gordon discutiendo acaloradamente con el capitán Trippier.
Trippier y Gordon se explican
Gordon y Trippier comparecieron ante las cámaras de TNT Sports tras el partido para explicar la situación.
Trippier dijo: «Gordy ha marcado un hat-trick y creo que todos los jugadores querían lanzar el penalti, pero además, él es nuestro lanzador de penaltis. Así que quiere marcar goles como todos los demás, pero es el lanzador de penaltis. A veces las emociones están a flor de piel en el campo, pero es lo que hay. Ha marcado cuatro goles y hoy ha estado increíble. Ahora seguimos adelante».
Cuando se le preguntó si quería lanzar el segundo penalti, Gordon respondió: «Sí, pero escucha, entiendo la opinión de todos porque quiero que todos tengan éxito. Somos un equipo, debemos estar juntos en esto. Pero yo soy delantero, soy el lanzador de penaltis, así que quiero marcar tantos goles como sea posible. Pero entiendo la opinión de todos y que las emociones se calientan, pero [Trippier] es uno de mis compañeros más cercanos y lo ha sido desde que llegué al club, ha hecho mucho por mí. ¡Es un buen tipo!».
Trippier bromeó diciendo que los dos necesitarían «guantes de boxeo en los entrenamientos».
Gordon no piensa en los «récords»
Gordon batió varios récords con sus cuatro goles, pero insistió en que ese no era su objetivo en el campo. Añadió: «Los récords están bien, pero yo solo quiero marcar goles y ganar partidos. Al final, hemos ganado el partido de forma contundente, diría que ha sido nuestra mejor actuación de la temporada, y eso es más importante que los goles.
Estoy muy orgulloso de todos porque el fútbol es un deporte muy emocional a veces. Es muy voluble, la gente te alaba o te critica dependiendo de tu estado de forma. Haber pasado por lo que hemos pasado y llegar a la posición en la que estamos ahora es muy importante y demuestra el carácter que tenemos. El fútbol cambia muy rápido, así que tenemos que seguir adelante, mantener el impulso, porque puede cambiar de rumbo con la misma rapidez».
¿Qué le depara el futuro al Newcastle?
Antes de que el Newcastle reciba al Qarabag en St James' Park para disputar la vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones la próxima semana, los hombres de Eddie Howe vuelven a la acción en la Premier League el sábado con un desplazamiento al Manchester City.
