Eberl ha escuchado la crítica interna de Hoeneß y Rummenigge. Según el consejo de supervisión, en mercados anteriores el director deportivo del Bayern actuó con demasiada frecuencia por su cuenta, como en el traspaso de Kingsley Coman al Al-Nassr, ampliamente comentado en los medios.

Sin embargo, en los fichajes ya cerrados de Ismael Saibari y Nathaniel Brown, Eberl ha cambiado de estrategia: ha informado al consejo en cada paso y ha actuado con su respaldo. Además, el técnico de 52 años se ha apoyado en el respaldo de Vincent Kompany, quien impulsó el fichaje de Saibari desde el PSV Eindhoven.

El fichaje de Saibari, estrella revelación del Mundial con tres goles, se cerró por solo 50 millones gracias a esa rápida gestión, lo que también fue bien recibido. Antes de lanzar la ofensiva por Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort, Eberl —ante la compleja situación del costoso contrato de Alphonso Davies, titular en la lateral izquierda— convenció a todas las partes decisivas (entrenador y consejo de supervisión) y obtuvo finalmente “luz verde”. También en este caso, su actuación ha sido valorada positivamente.