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Las dificultades del Liverpool suponen «una etapa complicada» para Florian Wirtz, pero la estrella alemana revela cómo Julian Nagelsmann le ha hecho ver la situación en Anfield desde otra perspectiva
Las primeras dificultades con el Liverpool
En declaraciones al canal alemán Sportschau, Wirtz reflexionó sobre las dificultades iniciales que tuvo tras su tan esperado fichaje por 125 millones de euros por el Liverpool. El club tiene grandes expectativas puestas en este jugador de 22 años, pero sus decepcionantes actuaciones iniciales le valieron duras críticas.
Explicó que adaptarse al ritmo exigía un esfuerzo extra entre bastidores para competir con defensas robustos. A pesar de la enorme presión para justificar su precio y repetir el éxito anterior, el delantero reconoció que los meses difíciles en Merseyside fueron una prueba necesaria para forjar su carácter y su fortaleza de cara al futuro.
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Consejos fundamentales del seleccionador nacional
Cuando los resultados y el rendimiento individual dejaban que desear, el seleccionador nacional siguió siendo un aliado incondicional. Nagelsmann ha expresado abiertamente su apoyo, argumentando que las críticas del público eran injustificadas para un jugador joven que atravesaba un cambio importante en su carrera.
El centrocampista agradeció a su entrenador que le ayudara a mantener la perspectiva en los momentos más difíciles, y afirmó: «No fue un periodo fácil. Julian Nagelsmann me dijo que también es bueno que las cosas no siempre vayan hacia arriba. Que de vez en cuando también se sufre un revés y uno se hace más fuerte gracias a ello. Así es como lo veo ahora, que me ha hecho un poco más fuerte».
Crecimiento físico y mayor confianza
Uno de los principales obstáculos para el mediapunta fue la enorme intensidad de la máxima categoría del fútbol inglés. Tuvo que aprender a soportar el contacto y a mantener la posesión del balón frente a rivales agresivos. «Tuve que enfrentarme a la resistencia y adaptarme. Tuve que aprender a ser más fuerte y a conservar el balón. Me doy cuenta de que estoy en un buen estado físico», señaló.
Esta mayor solidez quedó plenamente demostrada cuando su selección se impuso por 4-3 a Suiza en un emocionante partido amistoso internacional.
Dominó el partido al marcar dos goles y dar dos asistencias, incluido un impresionante disparo que puso el 3-2, que describió con orgullo como su «gol más bonito» hasta la fecha, luciendo totalmente revitalizado.
«Con Alemania, nunca pude dejar mi huella en un partido como ese. Con Alemania, fue mi mejor partido».
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¿Qué le depara el futuro a Wirtz?
Tras su brillante actuación internacional, Wirtz se está preparando para un partido amistoso contra Ghana el 30 de marzo, antes de volver a la competición nacional. A pesar de sus dificultades iniciales, ya ha disputado 40 partidos en todas las competiciones esta temporada, en los que ha aportado seis goles y nueve asistencias.
El Liverpool afronta un calendario exigente tras su regreso. El equipo tiene un importante partido de cuartos de final de la FA Cup a domicilio contra el Manchester City el 4 de abril, seguido de cerca por un crucial enfrentamiento de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain el 8 de abril. Los Reds volverán luego a la acción liguera en casa contra el Fulham el 11 de abril.