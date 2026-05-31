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Las desenfrenadas celebraciones tras la victoria del PSG en la Liga de Campeones provocan «más de 400 detenciones» en la capital francesa y dejan varios agentes de policía heridos
Detenciones masivas cuando las celebraciones se convierten en caos
Tras ganar el PSG su segundo título consecutivo de la Liga de Campeones, las calles de Francia se convirtieron en un campo de batalla. El Ministerio del Interior francés informó que 416 personas fueron detenidas en la madrugada del domingo, 280 de ellas en París, según la BBC. Aunque la victoria sobre el Arsenal fue histórica, las escenas fuera del estadio resultaron inquietantes.
Miles de policías intentaron controlar la multitud, pero se toparon con fuerte resistencia. Los disturbios en varios barrios paralizaron autobuses, trenes y metros. El Ministerio informó que lanzaron fuegos artificiales y bengalas contra las fuerzas del orden, y las redes mostraron bicicletas eléctricas en llamas y escaparates destrozados.
- AFP
La policía, blanco de enfrentamientos violentos
Los disturbios dejaron varios miembros de las fuerzas de seguridad heridos. El ministro del Interior, Laurent Núñez, condenó los hechos y reveló que siete agentes resultaron heridos durante la noche. Calificó los disturbios de «absolutamente inaceptables», ya que la policía usó gas lacrimógeno para dispersar a los grupos de aficionados congregados en el centro.
La violencia no se limitó al después del partido: ya antes, en el Parque de los Príncipes, donde los aficionados veían la final en pantallas gigantes, habían comenzado los enfrentamientos. Según la policía, resultaron dañados seis vehículos, dos comercios y una marquesina de autobús, lo que evidencia la destructividad de la noche.
Repercusiones políticas y comparaciones históricas
La repetición de estos incidentes ha abierto un debate político en Francia. Esta victoria, como la de 2025, se ha visto empañada por violencia mortal. La líder de extrema derecha Marine Le Pen tuiteó su frustración: «Solo en Francia la victoria de un club de fútbol provoca disturbios. Solo en Francia todos debemos encerrarnos en casa esa noche para evitar la violencia».
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El desfile de la victoria se celebrará bajo estrictas medidas de seguridad.
A pesar de los disturbios nocturnos, el desfile oficial de la victoria se mantendrá el domingo por la tarde. La plantilla del PSG recorrerá el Campo de Marte, junto a la Torre Eiffel, y luego será recibida por el presidente francés, Emmanuel Macron. Se espera un dispositivo de seguridad máximo para evitar nuevos incendios o gas lacrimógeno.