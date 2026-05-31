Las desenfrenadas celebraciones tras la victoria del PSG en la Liga de Campeones provocan «más de 400 detenciones» en la capital francesa y dejan varios agentes de policía heridos

Tras ganar el PSG su segundo título consecutivo de la Liga de Campeones, las calles de Francia se convirtieron en un campo de batalla. El Ministerio del Interior francés informó que 416 personas fueron detenidas en la madrugada del domingo, 280 de ellas en París, según la BBC. Aunque la victoria sobre el Arsenal fue histórica, las escenas fuera del estadio resultaron inquietantes.

Miles de policías intentaron controlar la multitud, pero se toparon con fuerte resistencia. Los disturbios en varios barrios paralizaron autobuses, trenes y metros. El Ministerio informó que lanzaron fuegos artificiales y bengalas contra las fuerzas del orden, y las redes mostraron bicicletas eléctricas en llamas y escaparates destrozados.