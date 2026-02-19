Las derrotas más dramáticas en la lucha por el título en la historia de la Premier League: desde el resbalón de Steven Gerrard hasta los juegos mentales de Sir Alex Ferguson y el fracaso del Arsenal

El capitán del Liverpool, Steven Gerrard, reunió a sus compañeros de equipo a su alrededor y les dijo: «¡Ahora no podemos dejar escapar esta oportunidad!». Los Reds acababan de vencer por 3-2 al Manchester City, su rival por el título, y se colocaban dos puntos por delante del Chelsea en lo más alto de la Premier League. El City, tercero, aún tenía dos partidos menos, pero la derrota en Anfield le dejaba a siete puntos del líder.
El primer título de la máxima categoría desde 1990 estaba ahora al alcance de la mano para los resurgidos Reds de Brendan Rodgers, que se habían colocado sorprendentemente en la lucha por el título con 10 victorias consecutivas. Ampliaron esa notable racha a 11 al derrotar al Norwich el fin de semana siguiente. Pero entonces, el Liverpool capituló.
La victoria en casa ante un Chelsea en horas bajas el 27 de abril habría sellado el título, y José Mourinho incluso había rotado a su plantilla pensando en la semifinal de la Liga de Campeones.
Sin embargo, a pesar de dominar el partido, tropezaron. Literalmente. En el tiempo de descuento, al final de una primera parte sin goles, Gerrard, precisamente él, perdió el equilibrio y el balón en su propio campo, lo que permitió a Demba Ba correr sin oposición y marcar.
El Liverpool, y Gerrard en particular, asedió la portería del Chelsea en la segunda parte, pero, como lamentó Rodgers después, Mourinho había «aparcado dos autobuses» delante de la portería del Kop. Los locales, cada vez más desesperados, no encontraron la manera de romper el empate y su destino quedó sellado cuando Willian marcó el segundo gol en los últimos segundos.
Los de Merseyside seguían en la lucha por el título, pero entonces llegó el «Crystanbul» (una cruel referencia a la remontada del Liverpool en la final de la Liga de Campeones contra el AC Milan en 2005).
En su penúltimo partido de la temporada, el Liverpool desperdició de forma inexcusable una ventaja de 3-0 en el Crystal Palace. Mientras se lanzaban al ataque una y otra vez en un intento desesperado por recortar la diferencia de goles del City, dejaron la defensa muy expuesta en los últimos compases del partido en Selhurst Park y acabaron empatando, lo que puso fin a sus opciones de ganar el título.
Ellos también lo sabían. Cuando sonó el pitido final, Gerrard se quedó consolando a un desconsolado Luis Suárez, cuando parecía que el capitán era el que necesitaba apoyo.
De hecho, lo que siguió fueron «los peores tres meses» de la vida de Gerrard, quien posteriormente admitió que le quedaron recuerdos dolorosos que nunca podrá borrar de su mente.
«Sería fácil levantar la alfombra, meterlos debajo y no volver a pensar en ellos nunca más», declaró en The High Performance Podcast en 2020. «Pero no creo que eso vaya a ser así nunca...».