Las derrotas más dramáticas en la lucha por el título en la historia de la Premier League: desde el resbalón de Steven Gerrard hasta los juegos mentales de Alex Ferguson

Incluso ahora, la infame diatriba de Kevin Keegan contra Alex Ferguson tras el partido resulta un poco difícil de ver. Se nota mucha pasión, pero también mucho dolor. Es una muestra visceral de rebeldía, pero de un hombre que claramente empieza a darse cuenta de que está librando una batalla perdida.

Durante la mayor parte de la temporada 1995-96, el Newcastle de Keegan parecía destinado a ganar su primer título de liga desde 1927, con un equipo que rápidamente se hizo conocido como «The Entertainers» (los animadores) y que arrasaba con todo a su paso con un fútbol emocionante. En un momento dado, tenían una ventaja de 12 puntos.

Sin embargo, el United comenzó a recortar distancias poco a poco y, cuando el Newcastle perdió por 4-3 ante el Liverpool en el mejor partido de la historia de la Premier League, Keegan quedó desconsolado, y la imagen de él desplomado sobre los carteles publicitarios de Anfield se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de la temporada.

Sin embargo, solo unas semanas después, protagonizó un momento aún más memorable. Tras una victoria por 1-0 en Leeds, Keegan arremetió contra Ferguson, que había cuestionado públicamente si los rivales lucharían tan duro contra el Newcastle como lo habían hecho contra su equipo, el United.

«Me he mantenido muy callado, pero te diré una cosa: bajó en mi estima cuando dijo eso», declaró Keegan enfadado en Sky Sports. «No hemos recurrido a eso, pero te diré algo, puedes decírselo ahora si está viendo esto, seguimos luchando por el título, y él tiene que ir a Middlesbrough y conseguir algo, y... y... Te diré algo, sinceramente, me encantaría que les ganáramos, ¡ME ENCANTARÍA!».

Por desgracia para Keegan, el United fue a Middlesbrough y consiguió algo: tres puntos, de hecho. Y al final ganaron el título con bastante comodidad, ya que el Newcastle empató sus dos últimos partidos.

Tanto Keegan como su equipo quedaron destrozados por la magistral clase de Ferguson en el arte de los juegos mentales.