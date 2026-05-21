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Las cualidades de Dan Ndoye podrían convertirlo en una estrella de la Premier League con el Nottingham Forest y evitar que su fichaje de 34 millones de libras sea un fracaso
La confianza se desvaneció tras un buen comienzo en el Forest
La pugna por fichar al jugador de 25 años fue feroz cuando quedó claro que dejaría el Bolonia de la Serie A. Ndoye había ayudado al equipo a lograr un memorable triunfo en la Coppa Italia al marcar el gol decisivo en la final contra el AC Milan, el primer título importante para los rossoblu en 51 años.
El Forest ganó la puja, lo fichó y le ofreció un contrato de cinco años. Ahora se rumorea que el acuerdo podría cancelarse tras solo 12 meses, pues Ndoye ha perdido forma y confianza en el City Ground.
Comenzó con buen pie: marcó en la primera jornada de la 2025-26 ante el Brentford y repitió en la histórica victoria europea contra el Midtjylland el 2 de octubre.
Sin embargo, desde entonces su aportación se ha reducido en la liga, las titularidades han mermado y ha perdido protagonismo en una temporada con cuatro entrenadores distintos.
Ha marcado tres goles en siete partidos internacionales esta temporada y ha sido convocado con la selección suiza para el Mundial de 2026, pero se duda de que pueda repetir esas cifras en su club.
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¿Cuáles son las mejores cualidades de Ndoye?
Al preguntarle por las cualidades de Ndoye, que podrían evitar que se le tache de fichaje caro y fallido en el Forest, su compatriota suizo Senderos —en declaraciones a SpreadexSports— dijo a GOAL: «Puede rendir muy bien en la Premier League.
Es un extremo puro, rápido, con potencia para regatear y puede rendir en la Premier. En el Forest ha sufrido por la inestabilidad de entrenadores, pero si encuentran estabilidad, él brillará.
No ha sido muy estable, pero si lo logran, podrán colocarlo en una buena posición. Tiene gran carácter, está dispuesto a aprender y adaptarse, así que sí, creo que también puede tener un impacto en el Mundial».
Dilema de fichajes: ¿seguir en la Premier League o volver a la Serie A?
Ndoye podría jugar un gran torneo en Norteamérica para mostrar su talento, si decide marcharse de Nottingham. Se rumorea que varios equipos italianos ya están interesados.
Al preguntarle si preferiría que Ndoye se quedara para demostrar su valía en la exigente Premier League, Senderos añadió: «Adaptarse lleva tiempo.
«La Premier League es implacable y muy competitiva. Me gustaría verlo aquí, pero con su potencia y velocidad puede destacar en Italia, como ya mostró en Bolonia».
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El Forest podría venderlo en el mercado de verano.
Tras salvar la categoría, el Forest parece tener pocos minutos para Ndoye.
Vitor Pereira quiere renovar la plantilla en el próximo mercado y busca jugadores más rápidos y habilidosos por las bandas, lo que podría marginar a Ndoye. Además, el club, dirigido por el enigmático propietario Evangelos Marinakis, reinvertirá los fondos de las ventas en otras posiciones.