«Las críticas van demasiado lejos»: Kylian Mbappé, a menudo señalado como chivo expiatorio, recibe un apoyo destacado

Sobre todo, muestra gran respeto por la selección española: «Hemos tenido muchos problemas contra este equipo. Es una selección extraordinaria en cuanto a juego colectivo». Además de los ibéricos, el delantero menciona a los de siempre: «También Argentina, actual campeona del mundo, y Alemania, Portugal o Inglaterra están entre las favoritas. Todas son muy fuertes. Y no hay que perder de vista a los outsiders».

Pero el que más le cautiva es el actual campeón de Sudamérica. Sobre Lionel Messi, con quien compartió vestuario en el Barça, solo tuvo elogios: «Es el mejor que he visto y el mejor de la historia. A sus 38 años sigue siendo peligroso y es muy difícil pararlo».

Tras la ajustada final de 2022 contra la Albiceleste, Dembélé y Francia tienen un solo objetivo: la cima. Para un futbolista profesional, ganar el Mundial con la camiseta de su país es el mayor trofeo que se puede imaginar», afirmó Dembélé, quien, a diferencia de Mbappé, solo jugó dos minutos en la fase eliminatoria de 2018.