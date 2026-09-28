Getty Images Sport
Traducido por
«¡Las críticas no me afectan en absoluto!» - Carlo Ancelotti se niega a distraerse por la reacción en Brasil mientras el legendario entrenador apunta a una nueva generación
Aumenta la presión tras el empate con Australia
El ambiente en torno a la selección brasileña se ha vuelto cada vez más tenso tras un apurado empate en Townsville. Fue necesario un cabezazo de Rayan en el minuto 95 para rescatar un empate ante Australia, evitando lo que habría sido una derrota histórica para la cinco veces campeona del mundo. Este resultado llegó después de una dolorosa eliminación en el Mundial a manos de Noruega, dejando a la afición y a los medios locales en estado de máxima alerta.
Las críticas han sido contundentes por la «muy mala impresión» que dejó el equipo, y algunas figuras destacadas incluso han pedido la destitución del seleccionador pese a que firmó un nuevo contrato de cuatro años hace solo unos meses.
Sin embargo, Ancelotti se mantiene firme. «Es bueno que haya críticas al trabajo», declaró a los periodistas. «Las críticas siempre han existido y siempre existirán. No afectan a la idea que tengo para el futuro de esta selección. Las críticas no tienen ningún efecto en lo que pienso sobre el futuro».
- AFP
Construyendo un futuro dorado
Ancelotti ha dejado claro que estos partidos amistosos tienen un objetivo específico: identificar a la próxima generación de iconos brasileños. La selección que está actualmente en Australia es marcadamente experimental, con 17 jugadores con 10 internacionalidades o menos y 10 jugadores que llegaron sin haber debutado todavía.
El italiano destacó que la prioridad no es necesariamente el resultado final en estos encuentros, sino el desarrollo de la plantilla. «La prioridad ahora es construir una nueva generación que pueda llevar a Brasil a través de la Copa América y del Mundial», explicó Ancelotti.
Reconoció que, aunque los 26 jugadores convocados hoy no son los mejores en términos absolutos, el proceso de selección forma parte deliberadamente de un periodo de observación más amplio.
El peso innegociable de la Copa del Mundo
Aunque el foco está puesto en la juventud, Ancelotti es muy consciente de la carga histórica que conlleva su cargo. Dirigir a Brasil no se parece a ningún otro trabajo en el fútbol mundial, donde ganar el trofeo más importante es el único desenlace aceptable.
Durante sus compromisos con los medios en Queensland, reflexionó sobre el entorno único de Brasil. Al abordar el intenso escrutinio, Ancelotti dijo que las expectativas son muy altas y que, como seleccionador de Brasil, «tienes que ganar el Mundial».
Sigue convencido de que puede equilibrar la necesidad de una mejora táctica inmediata con la necesidad de crecimiento a largo plazo. «No recuerdo un año en el que las expectativas no fueran altas en mi carrera», añadió.
- Getty Images Sport
De cara al segundo duelo con Australia en Brisbane, Ancelotti pretende perfeccionar su planteamiento táctico.
Ancelotti explicó: "Controlar las transiciones es muy importante. Australia no tuvo la oportunidad de salir al contraataque cuando jugamos con cuatro delanteros. A veces, con tres, tenemos más dificultades para crear ocasiones. No definimos bien".
"Podemos controlar el partido con tres centrocampistas o con cuatro delanteros. Nadie en el cuerpo técnico, ni los jugadores, piensa que estemos jugando solo un amistoso. Pensamos en el hecho de que representamos a un país enorme, una camiseta enorme. Para nosotros, un partido del Mundial y un partido contra Australia son lo mismo. Representamos a la mejor selección de la historia del fútbol", concluyó Ancelotti.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias