El ambiente en torno a la selección brasileña se ha vuelto cada vez más tenso tras un apurado empate en Townsville. Fue necesario un cabezazo de Rayan en el minuto 95 para rescatar un empate ante Australia, evitando lo que habría sido una derrota histórica para la cinco veces campeona del mundo. Este resultado llegó después de una dolorosa eliminación en el Mundial a manos de Noruega, dejando a la afición y a los medios locales en estado de máxima alerta.

Las críticas han sido contundentes por la «muy mala impresión» que dejó el equipo, y algunas figuras destacadas incluso han pedido la destitución del seleccionador pese a que firmó un nuevo contrato de cuatro años hace solo unos meses.

Sin embargo, Ancelotti se mantiene firme. «Es bueno que haya críticas al trabajo», declaró a los periodistas. «Las críticas siempre han existido y siempre existirán. No afectan a la idea que tengo para el futuro de esta selección. Las críticas no tienen ningún efecto en lo que pienso sobre el futuro».