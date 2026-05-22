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Las críticas a Martin Odegaard dejan al exjugador de la Premier League y de Noruega «conmocionado y sorprendido», pues el capitán del Arsenal pasó de ser «aburrido» a «increíble»
Odegaard fichó por el Arsenal en 2021
Odegaard ha sido así desde que llegó a los Gunners en enero de 2021. Entonces le resultaba imposible hacerse con un puesto en el primer equipo del Real Madrid, uno de los grandes de La Liga. El reto de la Premier League le pareció una oportunidad fantástica.
Pocos sabían qué esperar del creativo centrocampista, pues su indudable potencial —que le valió titulares mundiales a los 15 años— aún no se había consolidado. Sin embargo, todos veían su clase y su habilidad para manejar el balón con inteligencia en el centro del campo.
En pocos meses el Arsenal lo fichó de forma definitiva y desde entonces no ha mirado atrás: ya superó las 230 partidos con los Gunners y lleva el brazalete de capitán.
Tras marcar más de diez goles en sus dos primeras temporadas completas con los ‘gunners’, sus cifras han bajado: solo ha visto puerta una vez este curso. Las lesiones han frenado al noruego de 27 años, lo que ha generado dudas sobre su aportación al equipo.
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Por qué las críticas a Odegaard han dejado atónito a su compatriota noruego
Riise se muestra sorprendido por los debates generados. El exjugador de la Premier League y de la selección noruega —en declaraciones a GOAL en colaboración con Bally Bet— afirma: «Me sorprende y me deja atónito que reciba tantas críticas de su propia afición. Cuando lo ves salir al campo, sí, lleva cierta carga a sus espaldas, como todos, pero es el artífice de todo lo que hace el Arsenal cuando está en el terreno de juego. Cuando entró contra el West Ham, cambió el partido con su energía, liderazgo, movimientos, pases y visión de juego.
No entiendo las críticas que recibe de los aficionados del Arsenal. En TikTok lo destrozan. No lo entiendo: a pesar de sus lesiones, siempre vuelve en plena forma. Quiere hacer cosas, quiere ganar para el club. Se nota lo que significa para él cada triunfo, como contra el West Ham o en la final de la Champions, y sus compañeros lo reconocen.
Los aficionados no ven su trabajo fuera del campo; cuando juega, se echa el partido a la espalda. A veces no lo logra, pero me sorprende. Será clave para el Arsenal en la final de la Champions y, por supuesto, para Noruega en el Mundial. Es un jugador increíble. Ha estado lesionado, pero vuelve en plena forma y con su agilidad de siempre».
Odegaard pasó por una etapa difícil en el Madrid antes de triunfar en Londres
Las estadísticas de Odegaard no destacan en la temporada 2025-26, pero otros jugadores sí lo han hecho. Leandro Trossard, con 12 aportaciones de gol, destaca como el sexto jugador más rentable de la Premier League, según Bally Bet, con un coste de unos 1 450 000 £ por acción.
El Arsenal confía en que su capitán suba pronto en esa lista, mientras se prepara para conquistar el primer título de liga en 22 años. Odegaard ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos, y Riise destaca el mérito de su compatriota por superar momentos difíciles, sobre todo en el Real Madrid: «No voy a criticar su elección cuando era joven, porque hizo lo que consideró correcto en ese momento.
Sin embargo, tomó la decisión correcta al irse cedido. El club al que fue era el adecuado. Dio un paso adelante y consiguió minutos de juego. Estuvo increíble en la Real Sociedad y luego en el Arsenal.
La gente solo le critica porque esperan que domine el partido. Si no lo domina, dicen: “Es una mierda”. Pero hablamos de la Premier League y no se puede esperar que un jugador con su estilo domine todos los partidos. A veces le marcan de forma individual, lo que abre espacios para que otros actúen. A veces hay que mirar más allá de los resultados.
«Pero Odegaard es increíble y ha estado fantástico. Antes se le criticaba por retroceder o lateralizar el balón, pero ahora lo toma, avanza, combina, marca y genera ocasiones. Es clave para el Arsenal».
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Odegaard se dispone a levantar el trofeo de la Premier League como capitán del Arsenal
Odegaard levantará el trofeo de la Premier League tras visitar al Crystal Palace el domingo. Será el primer capitán del Arsenal en lograrlo desde Patrick Vieira en 2004.
Los Gunners confían en celebrar aún más el 30 de mayo, cuando enfrenten al París Saint-Germain, actual campeón de Europa, en la final de la Liga de Campeones, donde buscan hacer historia y lograr ese prestigioso título por primera vez.