Las críticas a Lamine Yamal y Vinicius Jr van 'demasiado lejos', dice Dean Huijsen en defensa de las estrellas de Barcelona y Real Madrid

El ascenso rápido de Huijsen en 2025 ha sido nada menos que notable. El joven de 20 años se unió a Los Blancos en el verano después de una temporada impresionante en la Premier League con el Bournemouth. Inmediatamente se convirtió en un jugador clave bajo el nuevo entrenador Alonso, habiendo comenzado los 13 partidos para los que ha estado disponible hasta ahora en La Liga y la Liga de Campeones, y convirtiéndose en un habitual en el once inicial de la selección nacional bajo Luis de la Fuente.

El Madrid, que se encuentra en la cima de La Liga con un equipo renovado bajo Alonso, sigue enfrentando grandes expectativas, y Huijsen ha aprendido rápidamente cómo se siente la presión dentro de Valdebebas.

También reconoció lo que significa tener un mal día en el Madrid: "En el Real Madrid, si tienes un mal partido, crea pánico, pero la temporada es larga. Tienes que mantener la calma.”

Esta presión se magnifica para personalidades como Vinicius Jr, cuyas reacciones siempre son analizadas en detalle. Yamal, mientras tanto, está navegando una realidad similar en el Barcelona, convirtiéndose en una esperanza generacional para el club y el país con solo 18 años. Ambos jugadores siguen siendo clave para la identidad de ataque de sus clubes, y el mensaje de Huijsen sugiere que incluso sus compañeros reconocen la tendencia de los medios a exagerar las narrativas en torno a ellos.