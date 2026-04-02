Las crisis siguen acechando al Al-Ahly... Un nuevo revés preocupa a Yassine

El entrenador alemán Matthias Jaissle se enfrenta a una nueva crisis en las filas del Al-Ahli, antes del esperado partido contra el Damac, previsto para el sábado, en la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Arabia Saudí.
Estos acontecimientos llegan en un momento delicado, ya que el «Al-Raqi» se ve amenazado con perder a uno de sus jugadores clave antes del partido, lo que coloca al cuerpo técnico en una situación difícil, en un momento en que el equipo busca mantener sus buenos resultados y consolidar su posición en la clasificación.