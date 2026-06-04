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Gio Reyna GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Las cosas han cambiado»: Gio Reyna está listo para escribir una nueva historia, ya que la estrella de la selección estadounidense busca dejar atrás las viejas dudas en el Mundial de 2026

USA
G. Reyna
FEATURES
Analysis
World Cup

GOAL conversó con Gio Reyna sobre su reputación, su crecimiento desde Catar y cómo este Mundial le permite cambiar la percepción sobre él.

ATLANTA — En tres años y medio, Gio Reyna ha perfeccionado un superpoder involuntario: repetir lo mismo con ligeras variaciones. Cada rueda de prensa recicla el mismo debate. Por más que lo ha intentado, no ha logrado escapar.

Su historia se ha vuelto repetitiva: el Mundial 2022, la forma, las lesiones, la actitud... todo mezclado una y otra vez. Pero llega un momento en que responder lo mismo cansa. El tema debe cambiar, sobre todo si la persona en el centro ya no es la misma.

Por eso Reyna quiere cambiar de tema. Mira al futuro. De cara a su segundo Mundial, solo desea hablar de quién es, no de quién fue. ¿El enfoque? Sencillo y complejo a la vez: su historia ha evolucionado, y solo espera que el mundo lo note.

«Tengo cuatro años más, y eso marca una gran diferencia», le dice a GOAL. «No son cuatro años cualquiera, sino de los 19 a los 23; creo que, en la vida de la mayoría de la gente, ahí es donde muchos maduran. He madurado de muchas formas y ahora solo quiero disfrutar este momento.

«Es difícil, cuando estás en el momento, dar un paso atrás y pensar en ello, pero, por supuesto, las cosas han cambiado».

Con un verano que puede cambiarle la vida, quizá sea el momento ideal para que Reyna pase página y ayude a todos a hacer lo mismo. Un nuevo capítulo le espera si logra demostrar cuánto ha cambiado.

«Todo viene de un buen grupo de apoyo a tu alrededor que te ayuda a seguir adelante cada día», dice. «Y, por supuesto, también viene de dentro».

La Copa del Mundo ya está aquí y Reyna, con 23 años, parece listo para empezar su propia historia.

  • Gio Reyna USMNTGetty Images

    La cuestión de la reputación

    Reyna dejó de desplazarse por la pantalla. Borró Instagram y optó por hablar con la familia, jugar con su perro o ver vídeos del PGA Tour con sus compañeros; cualquier cosa menos mirar el móvil sin pensar. Antes, durante sus sesiones de desplazamiento, le costaba evitar lo que se decía. Cada vez que veía su nombre en titulares o comentarios se desataba la misma discusión.

    Su reputación se ha discutido sin tregua en los últimos tres años y medio. ¿Es quien dicen las redes? ¿Ocurrió todo como se cuenta? ¿Está en forma? ¿Tiene confianza? ¿Le cae bien a la gente? ¿Le importa? ¿Siente que debe demostrar más? ¿Es cierto todo lo que se da por sentado sobre él?

    Algunas cosas son ciertas, admite. Como todas las historias, las que se cuentan sobre él se han desbordado con los años, con giros que nunca imaginó. Sin embargo, tuvieron un origen, y eso vale la pena reconocerlo. ¿El resto? Mejor reírse.

    «Siento que gran parte del ruido a mi alrededor tiende a dar a entender que soy un poco impulsivo y, tal vez, que tengo problemas de actitud», dice Reyna, como si preparara el terreno para una rápida negación.

    Sonríe y añade: «Si preguntas a mis compañeros, reconocerán que, en el campo, a veces soy impulsivo».

    No es un impulsivo en el sentido tradicional; el término suele usarse de forma negativa y así se ha aplicado muchas veces. Reyna reconoce que se pasó de la raya durante una semana en Catar. Ahora, sin embargo, se toma un segundo para reivindicarlo: adiós al «impulsivo», bienvenido el «apasionado». Es un cambio sutil, pero significativo.

    «En parte, eso es lo que necesitas para triunfar en este deporte», afirma sobre su ego y su pasión, siempre en el ojo del huracán. «Debes tener esa motivación, ese hambre y ese fuego. Pero fuera del campo soy muy centrado y racional».

    Acepta que muchos aún le recordarán el Mundial de 2022 y que algunos juzgarán todo lo que haga por cómo gestionó aquel momento difícil.

    Pero se puede dejar atrás, incluso eclipsar, si todo va bien. Las reputaciones, sin embargo, son difíciles de borrar. Reyna lo sabe.

    «Sin duda soy menos problemático para el equipo de lo que la gente pensaba», afirma entre risas. «Esa historia pesa, pero soy un jugador de equipo. Disfruto con estos chicos y seguro que doy menos problemas a los entrenadores de lo que se cree.

    «La gente cree que solo tengo que aparecer cada día y todo el mundo se fija en mí, pero no, soy bastante normal. Solo quiero dar lo mejor de mí y ayudar a mi equipo».

    Reyna repite sin rodeos que este equipo, la selección de Estados Unidos, lo es todo para él. Lo aprendió de niño y nunca dejó de quererlo. Para él no es solo un programa, un estatus o un equipo de fútbol; es algo más profundo.

    • Anuncios
  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    El lugar de Reyna en la familia de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

    La amistad entre Reyna y Joe Scally es muy fuerte. Por eso él y su mujer se mudaron de Dortmund a Düsseldorf para que Reyna jugara con su viejo amigo en el Borussia Mönchengladbach. El cambio ha sido positivo, afirma Reyna: Düsseldorf es más animada que Dortmund, y tener a Scally cerca ayuda.

    Esa relación explica en parte por qué Reyna se siente cómodo en la selección estadounidense. Conoce a Brenden Aaronson desde los 13 o 14 años y a Chris Richards desde entonces. Luego llegaron otros, como Chris Brady, quien ya en marzo pasado competía con ellos en Clash Royale. Todos se conocen. Todos tienen un recuerdo y encuentran su lugar.

    ¿Su rol? «Soy bastante tranquilo», reconoce. A pesar de su impacto en la cancha y de los titulares que acapara, dentro del grupo prefiere mantenerse en un segundo plano.

    «Me considero muy tranquilo», afirma. «Fuera del campo hablo con todos; quizá no sea el más ruidoso, pero creo que caigo bien. No soy el que más habla, como Chris Richards, Tyler Adams o Weston [McKennie]».

    Durante años, los jugadores han hablado de la hermandad del equipo y de cómo han superado momentos duros como el Mundial 2022, la Copa América 2024 y la Liga de Naciones 2025. Para Reyna, la clave es que todos se preocupan por el grupo y por los demás.

    «He estado en equipos en los que no es así, sobre todo a nivel de clubes. Aquí, en cambio, uno de nuestros puntos fuertes es que todos nos llevamos bien. No hay problemas. Todos disfrutan de verdad estando juntos. Eso es lo que me encanta de volver».

    En la cancha se nota que jugamos uno por el otro en cada acción».

    Cada vez que viste la camiseta de Estados Unidos, Reyna da la cara; no es casualidad, y este verano volverá a notarse.

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    Un talento «especial»

    Durante el último año, el seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino, ha hablado sobre Reyna. En marzo, tras verlo jugar por primera vez, dijo que el centrocampista debía mejorar su condición física para igualar al grupo. Desde entonces, no ha parado de elogiar al jugador de 23 años, a quien califica de «especial».

    Por eso, a pesar de haber jugado solo 510 minutos de liga esta temporada con el Gladbach, Pochettino lo convocó para el Mundial. Aun con pocos minutos durante gran parte del ciclo, Reyna marcó y asistió en el parón de noviembre. Fue titular contra Senegal y podría volver a serlo este verano.

    No hay garantías, pero Pochettino ve algo especial en él.

    «Confío en todos, pero en él confío de verdad», afirmó Pochettino. «No digo que vaya a jugar el partido, pero puede ayudar. Es un jugador diferente, un talento diferente, y en una plantilla hay que tener a alguien como él».

    El problema es que Reyna apenas ha sido titular en 20 partidos de liga desde 2021, con 12 goles y cuatro asistencias. Aun así, con la camiseta de Estados Unidos siempre responde. En 39 partidos internacionales ha marcado nueve goles y dado seis asistencias; la mitad de esas 16 contribuciones han sido en duelos oficiales.

    «Gio ve cosas que muchos no ven», afirma el delantero Folarin Balogun, beneficiario de varias de sus asistencias desde 2023. «Lo he visto desde los primeros entrenamientos. Me encanta tenerlo cerca. Creo que todos estamos contentos de que esté aquí».

    Entonces, ¿cómo lo hace Reyna? ¿Cuál es la clave para volver a conectar tras un periodo sin jugar?

    «En el fondo, confío plenamente en mi capacidad y en lo que puedo hacer cada vez que piso el campo», afirma. «No es fácil cuando sabes que quizá solo vas a jugar 20 minutos. El ritmo de partido a partido es importante, y eso es lo que busco para dar el siguiente paso en mi carrera».

    Reyna ha reflexionado mucho sobre esos pasos. Dio uno al fichar por el Gladbach el verano pasado para relanzar su carrera; otro en otoño con la selección, marcando a Paraguay y asistiendo ante Uruguay. En las últimas semanas se ha preguntado si hizo lo suficiente para lograr la oportunidad de su vida.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    «Queremos hacer algo especial»

    A pocos días del Mundial, Reyna ignora el ruido. Hace años que lo hace: se desconecta de las redes y solo escucha lo que su mujer o sus padres le cuentan. Sabe que las discusiones no paran; es parte del juego. Los titulares se escriben, él los ignora.

    Las últimas semanas han sido angustiosas. Estaba con su esposa en Connecticut el día de las convocatorias de la selección estadounidense. Después de tomarse un batido, los Reyna estaban demasiado nerviosos para volver a casa. Así que esperaron hasta que llegó la llamada. Cuando llegó, los nervios se convirtieron en alegría y, rápidamente, en expectación.

    Aun así, lo admita o no, Reyna sabía que, al escucharse su nombre en la convocatoria, no habría una sola reacción. Sería complicado, porque todo esto suele serlo.

    «Es mucho más que salir al campo y jugar», afirma. «Nunca es tan sencillo. Ojalá lo fuera. Todos desearíamos que fuera fácil. Este partido significa mucho para nosotros».

    Este verano significa aún más. Se habla mucho de la presión de este Mundial, que se celebra en Estados Unidos, pero varios miembros de la selección han recordado que, sea donde sea, una Copa del Mundo siempre implica presión.

    «Es un verano de Mundial», afirma Reyna. «Se nota que la energía del equipo sube un peldaño. Contra Senegal demostramos que no queremos dar este verano por sentado; queremos hacer algo especial».

    Quizá en eso coinciden todos: este verano puede ser especial para cada jugador y para el grupo. Podría impulsar el fútbol en Estados Unidos y cambiar vidas y legados.

    Quizá este sea el verano en que Reyna se gane de nuevo al público, un verano de goles, perdón y momentos brillantes que eclipsen a los oscuros. Quizá, por fin, el mundo tenga una nueva historia que contar sobre él. Quizá este sea el verano en que todo cambie.

    Quiere triunfar por quienes creyeron en él y por quienes lo descartaron, pero sobre todo desea lograr algo de lo que sentirse orgulloso. Al fin y al cabo, esta es también su historia.

    «Quiero hacerlo por mucha gente», dice, «pero sobre todo por mí, porque esto es lo que he deseado toda mi vida. Tengo ganas de dar el siguiente paso y sé que puedo. Quiero estar en forma y hago todo lo posible fuera del campo para lograrlo.

    «Solo quiero aprovechar al máximo mi talento. Ojalá este Mundial sea el inicio».

    Mientras tanto, las preguntas seguirán, pero la única que importa es: ¿qué hará Reyna a continuación?

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