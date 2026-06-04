«Las cosas han cambiado»: Gio Reyna está listo para escribir una nueva historia, ya que la estrella de la selección estadounidense busca dejar atrás las viejas dudas en el Mundial de 2026

ATLANTA — En tres años y medio, Gio Reyna ha perfeccionado un superpoder involuntario: repetir lo mismo con ligeras variaciones. Cada rueda de prensa recicla el mismo debate. Por más que lo ha intentado, no ha logrado escapar.
Su historia se ha vuelto repetitiva: el Mundial 2022, la forma, las lesiones, la actitud... todo mezclado una y otra vez. Pero llega un momento en que responder lo mismo cansa. El tema debe cambiar, sobre todo si la persona en el centro ya no es la misma.
Por eso Reyna quiere cambiar de tema. Mira al futuro. De cara a su segundo Mundial, solo desea hablar de quién es, no de quién fue. ¿El enfoque? Sencillo y complejo a la vez: su historia ha evolucionado, y solo espera que el mundo lo note.
«Tengo cuatro años más, y eso marca una gran diferencia», le dice a GOAL. «No son cuatro años cualquiera, sino de los 19 a los 23; creo que, en la vida de la mayoría de la gente, ahí es donde muchos maduran. He madurado de muchas formas y ahora solo quiero disfrutar este momento.
«Es difícil, cuando estás en el momento, dar un paso atrás y pensar en ello, pero, por supuesto, las cosas han cambiado».
Con un verano que puede cambiarle la vida, quizá sea el momento ideal para que Reyna pase página y ayude a todos a hacer lo mismo. Un nuevo capítulo le espera si logra demostrar cuánto ha cambiado.
«Todo viene de un buen grupo de apoyo a tu alrededor que te ayuda a seguir adelante cada día», dice. «Y, por supuesto, también viene de dentro».
La Copa del Mundo ya está aquí y Reyna, con 23 años, parece listo para empezar su propia historia.