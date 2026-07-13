Las cifras no mienten... ¿Quién tiene las claves para alzarse con la Copa del Mundo?

A Argentina, Inglaterra, Francia y España solo les quedan dos partidos para la gloria, tras clasificarse entre las cuatro mejores del Mundial.

A pocos días de la final, la atención se centra en dos duelos que definirán a los finalistas y, más tarde, al campeón.

Aunque todas han jugado seis partidos, Argentina sumó una prórroga completa más que Francia y España, e Inglaterra añadió treinta minutos extra.

Por eso, comparar el rendimiento cada 90 minutos resulta más justo para evaluar su nivel ofensivo, defensivo, físico y táctico, según la BBC.