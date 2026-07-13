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Soccer Fans Gather To Watch USA v Belgium In The World Cup's Round Of 16 GameGetty Images News
Karim Malim

Traducido por

Las cifras no mienten... ¿Quién tiene las claves para alzarse con la Copa del Mundo?

FEATURES
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Francia vs España
Francia
España
L. Messi
K. Mbappe
L. Yamal
J. Bellingham
Inglaterra
Argentina
EE. UU.
Francia
España
Egipto
Marruecos
Argelia
Arabia Saudí
Jordania
Irak

Entre la potencia de Francia, la solidez de España y la astucia de Argentina e Inglaterra

A Argentina, Inglaterra, Francia y España solo les quedan dos partidos para la gloria, tras clasificarse entre las cuatro mejores del Mundial.

A pocos días de la final, la atención se centra en dos duelos que definirán a los finalistas y, más tarde, al campeón.

Aunque todas han jugado seis partidos, Argentina sumó una prórroga completa más que Francia y España, e Inglaterra añadió treinta minutos extra.

Por eso, comparar el rendimiento cada 90 minutos resulta más justo para evaluar su nivel ofensivo, defensivo, físico y táctico, según la BBC.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Francia lidera el ataque pese a que Argentina ha marcado más goles.

    Argentina ha marcado 17 goles, pero no es el equipo más peligroso si se analizan las cifras en detalle.

    Francia lidera las estadísticas: más goles por 90 minutos, mismo número de disparos que España y el mayor índice de goles esperados (Expected Goals), lo que muestra la calidad de sus ocasiones y su constante amenaza.

    En cambio, Argentina mostró gran eficacia: convirtió el 18 % de sus remates, cifra que destaca su acierto en el último toque.

    En cuanto a España, mostró un patrón distinto: generó muchas ocasiones y realizó 110 disparos, igual que Francia, pero solo marcó 11 goles frente a los 16 de los Bleus, lo que muestra una falta de eficacia ante la portería.

    Inglaterra, por su parte, generó menos ocasiones que las otras tres, tanto en cantidad como en calidad, aunque ha compensado esta carencia con una eficacia ofensiva notable, al anotar más de dos goles por partido gracias a la calidad individual de Jude Bellingham y Harry Kane, quienes han brillado en la definición.

    • Anuncios
  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La defensa española, el baluarte más sólido del torneo.

    El ataque francés impone, pero la defensa española, imbatida hasta los cuartos contra Bélgica, es la mejor del torneo.

    Francia solo ha recibido dos goles en seis partidos, pero la solidez española resalta aún más. El duelo se presenta como uno de los más atractivos del torneo desde el punto de vista táctico.

    La clave será si el poderío ofensivo francés logra superar a la zaga española o si los hombres de Luis de la Fuente mantienen su solidez.

    En cuanto al segundo partido, que enfrentará a Argentina e Inglaterra, se espera un duelo más abierto, pues las defensas de ambos equipos no han mostrado el mismo nivel que las de España o Francia.

    Ambas han recibido seis goles, y las cifras indican que Inglaterra ha concedido más ocasiones, mientras que Argentina ha sido la menos eficaz a la hora de evitar que esas ocasiones se convirtieran en goles, lo que podría hacer que el partido esté lleno de emoción y oportunidades de gol.

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Superioridad física: España lidera y Argentina cierra la clasificación.

    Los datos globales indican que Argentina recorrió 706,5 km, pero eso se debe a que jugó más tiempo extra que sus rivales.

    Sin embargo, al ajustar la distancia a 90 minutos, Argentina es la que menos corre y la que menos sprints realiza, lo que indica que sus rivales la superan físicamente en el tiempo reglamentario.

    Su estilo de presión confirma esta tendencia: es la menos agresiva al recuperar el balón en campo rival y prefiere organizar su defensa para luego contraatacar.

    Por contra, España lidera actividad y dinamismo, encabeza carreras, sprints y presión alta, fiel a la filosofía de Luis de la Fuente: posesión y recuperación rápida tras pérdida.

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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Posesión y pase: esencia española.

    España mantuvo el control del juego con una posesión media del 66 %, la más alta del Mundial.

    Además, España empata con Argentina en pases completados: un 90,4 % que muestra su capacidad para construir desde atrás y mantener la pelota.

    Argentina se apoya en pases entre líneas letales, liderados por Lionel Messi, quien ha dado 15 asistencias, máximo registro del torneo. Neutralizar ese peligro será clave para Inglaterra si quiere frenar al campeón.

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Los centros... el arma más peligrosa de Inglaterra

    Inglaterra destaca por su juego aéreo: es la mejor de las cuatro selecciones en aprovechar los centros, con un pase preciso cada cuatro intentos.

    No extraña que encabece la lista de goles de cabeza (cuatro) y de remates aéreos (24).

    Esta ventaja cobra más peso al compararse con Argentina, que tiene el peor porcentaje de acierto en duelos aéreos entre las cuatro selecciones restantes, lo que ofrece a Inglaterra una oportunidad real de aprovechar los balones altos y decidir el partido en el área.

    Además, Inglaterra lidera, aunque por poco, el porcentaje de éxito en los duelos individuales, lo que refuerza su capacidad para imponer su físico en el esperado duelo.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi lidera la creatividad... y Francia apuesta por las habilidades individuales

    Aunque Lionel Messi no fue el más eficaz en regates —solo dos jugadores lo superaron—, sigue siendo el motor del ataque argentino: crea juego, da pases decisivos y penetra las defensas.

    A diferencia de Argentina, que prioriza el juego colectivo y los movimientos organizados, evitando las conducciones individuales.

    Francia, en cambio, depende más de las cualidades individuales de sus estrellas en el último tercio del campo: su cuarteto ofensivo, rápido y habilidoso, puede superar a los defensas en duelos uno contra uno.

    Así, la defensa española afrontará un gran desafío ante la insistencia francesa de avanzar con el balón y los ataques directos.

    En resumen, las cifras muestran que los cuatro equipos llegaron a semifinales por rutas distintas; Francia tiene el ataque más potente, España el mejor sistema defensivo y el juego de posesión, Inglaterra destaca en el juego aéreo y en los duelos físicos, y Argentina se apoya en la experiencia, la eficacia y el golpe decisivo en los momentos clave.

    Con niveles tan igualados y virtudes tan diversas, todo está abierto antes de las semifinales. Lo único seguro es que el Mundial camina hacia un desenlace excepcional y que el título lo conquistará quien mejor aproveche sus armas y reduzca sus errores.

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