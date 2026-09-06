Hablar de la victoria del Arsenal como una simple "remontada" resta valor al trabajo táctico que la precedió. Arteta tomó varias decisiones interrelacionadas: "eligió a Havertz en la posición de delantero, dio mayor libertad a Ødegaard, adelantó a Lewis-Skelly en el centro del campo, optó por Zubimendi en la banda y confió en Konsa en la defensa".
Cada decisión influyó en la otra. La libertad de Ødegaard no habría sido posible en la misma medida sin el equilibrio que proporcionó el centro del campo. Y los movimientos de Havertz se volvieron más efectivos porque Ødegaard era capaz de llegar al área. En cuanto a Zubimendi, ayudó a crear ángulos de pase adicionales que colocaron a la defensa del Chelsea ante más de una opción. Y este es el punto más importante en la lectura del partido: "Arteta no ganó por una sola decisión, sino porque sus decisiones se complementaron entre sí".
Al final, el resultado dice que el Arsenal ganó 2-1, pero el partido dice algo mayor: el equipo encajó un gol aproximadamente en el minuto dos y, aun así, no perdió su estructura. Se puso por detrás, luego empató, después se adelantó y a continuación soportó la presión de los últimos minutos. Esta secuencia es muy importante para un equipo que defiende un título. La temporada no se decide en los partidos en los que el equipo está en su mejor momento, sino en los partidos en los que las cosas se complican. Por eso, la victoria sobre el Chelsea tiene un valor que va más allá de los tres puntos.
El Arsenal no ofreció un partido perfecto; concedió ocasiones al Chelsea, no cerró el encuentro pronto y podría haber pagado el precio de algunos descuidos al final. Pero tuvo algo más importante que la perfección: "la flexibilidad. Flexibilidad en el once, flexibilidad en los roles y flexibilidad para gestionar el escenario del partido". Y esto es precisamente lo que hizo que las apuestas de Arteta salieran bien.
Havertz demostró que es capaz de liderar el ataque, Ødegaard aprovechó el espacio que le brindó el plan, Zubimendi demostró que su elección no fue una aventura y Lewis-Skelly ayudó a redistribuir los roles en el centro del campo, mientras que Raya mantuvo la ventaja de su equipo cuando el error se volvió prohibido.
En cuanto al Chelsea, a pesar de la derrota, confirmó que tiene lo suficiente para incomodar a los grandes, pero perdió el partido en el que necesitaba aprovechar sus momentos con la mayor eficacia posible. Por eso se puede decir que el derbi de Londres no fue un duelo decidido por los grandes nombres, sino un partido decidido por "la calidad de los detalles".
El Chelsea tuvo el inicio. El Arsenal tuvo el partido. Y la diferencia entre ambos estuvo en la capacidad de Arteta y sus jugadores de convertir el plan en realidad y, después, de gestionar los cambios del partido sin perder su identidad. Además, las apuestas de Arteta salieron bien, pero lo más importante es que el Arsenal demostró que tiene la personalidad del equipo que sabe cómo ganar incluso cuando las cosas no empiezan a su favor.