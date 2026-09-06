Morgan Rogers solo necesitó 77 segundos para adelantar al Chelsea, pero el Arsenal necesitó más de 90 minutos para demostrar que un campeón defensor no se mide únicamente por lo que hace cuando el partido transcurre según el guion que desea, sino por lo que hace cuando recibe un golpe temprano y se ve obligado a reconstruir el encuentro desde cero.

El derbi de Londres no fue solo un enfrentamiento entre dos equipos con grandes aspiraciones, sino una prueba temprana de la capacidad del Arsenal para defender su título frente a un rival que dispone de herramientas distintas y un nuevo entrenador que quiere imponer su identidad rápidamente. El Chelsea comenzó con fuerza, aprovechó la primera confusión defensiva y se adelantó, pero el Arsenal no permitió que el gol alterara su estructura ni lo empujara a jugar con nerviosismo.

La verdadera diferencia apareció después: Arteta no necesitó dar un vuelco total a sus ideas, sino sacar mejor partido a los espacios y los roles que había elegido antes del partido. El resultado fue la remontada del Arsenal, que pasó de ir por detrás a ganar 2-1, pero lo más importante es que el encuentro reveló una serie de decisiones tácticas que convirtieron la victoria en algo más que tres puntos.

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