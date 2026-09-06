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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Las apuestas de Arteta y el carácter de campeón: ¿cómo remontó el Arsenal el derbi de Londres?

FEATURES
Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
M. Arteta
X. Alonso
C. Tzolis
K. Havertz
Inglaterra
España
Grecia
Alemania

77 segundos no derrotaron al campeón

Morgan Rogers solo necesitó 77 segundos para adelantar al Chelsea, pero el Arsenal necesitó más de 90 minutos para demostrar que un campeón defensor no se mide únicamente por lo que hace cuando el partido transcurre según el guion que desea, sino por lo que hace cuando recibe un golpe temprano y se ve obligado a reconstruir el encuentro desde cero.

El derbi de Londres no fue solo un enfrentamiento entre dos equipos con grandes aspiraciones, sino una prueba temprana de la capacidad del Arsenal para defender su título frente a un rival que dispone de herramientas distintas y un nuevo entrenador que quiere imponer su identidad rápidamente. El Chelsea comenzó con fuerza, aprovechó la primera confusión defensiva y se adelantó, pero el Arsenal no permitió que el gol alterara su estructura ni lo empujara a jugar con nerviosismo.

La verdadera diferencia apareció después: Arteta no necesitó dar un vuelco total a sus ideas, sino sacar mejor partido a los espacios y los roles que había elegido antes del partido. El resultado fue la remontada del Arsenal, que pasó de ir por detrás a ganar 2-1, pero lo más importante es que el encuentro reveló una serie de decisiones tácticas que convirtieron la victoria en algo más que tres puntos.

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    La primera apuesta de Arteta: Havertz en el corazón del ataque

    Una de las decisiones más destacadas de Arteta fue apostar por Kai Havertz como delantero titular. La decisión tenía más de un significado, pues Havertz no es un delantero tradicional que dependa de la presencia constante entre los dos centrales, sino un jugador capaz de salir del área, recibir el balón en los espacios, entrar en los duelos aéreos y, después, regresar de nuevo a la zona en el momento oportuno.

    Y eso es exactamente lo que el Arsenal necesitaba ante el Chelsea. El conjunto londinense defendió durante buenos tramos, por lo que resultaba difícil penetrar su bloque con un simple pase por delante del área. El Arsenal necesitaba un delantero capaz de arrastrar a los defensas de sus posiciones y, al mismo tiempo, aportar presencia dentro del área.

    Havertz cumplió ambos roles. El gol del empate no fue un simple disparo acertado, sino consecuencia directa de su forma de moverse. Recibió el balón cerca del borde del área, se desplazó al espacio adecuado y culminó la jugada con un disparo inteligente.

    Pero su verdadero valor apareció en el segundo gol. En lugar de intentar llegar al balón y finalizar la jugada él mismo, la dejó pasar con inteligencia hacia Martin Ödegaard, que aprovechó el espacio a su espalda y marcó el gol de la ventaja.

    Sus números lo respaldan. Havertz disparó tres veces, dos de ellas a puerta, tocó el balón 10 veces dentro del área del Chelsea, la cifra más alta entre los jugadores del partido, generó tres ocasiones, ganó cuatro duelos aéreos y recibió dos faltas.

    Por ello, la valoración de su rendimiento no debe quedarse en el gol. El alemán fue un punto de referencia ofensivo y ayudó al Arsenal a fijar la defensa del Chelsea y a obligarla a lidiar con más de una amenaza al mismo tiempo.

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    Odegaard se libera: Lewis-Skelly le da a Arteta la llave del centro del campo

    Quizás la decisión más influyente en la forma de jugar del Arsenal fue utilizar a Myles Lewis-Skelly junto a Declan Rice, lo que permitió a Martin Ødegaard moverse con mayor libertad. No se trata simplemente de cambiar un jugador de posición por otro; es una redistribución de las funciones.

    Cuando Ødegaard juega en una posición más retrasada, se ve obligado a participar en la salida del balón, a recibirlo bajo presión y a replegarse tras él cuando se pierde la posesión. En cambio, cuando encuentra a su espalda a un jugador capaz de cubrir los espacios junto a Rice, puede permanecer en las zonas donde resulta más influyente: entre líneas, en los medios espacios y en los límites del área.

    Y eso fue lo que ocurrió. Ødegaard tuvo mayor presencia en el último tercio y, al mismo tiempo, no perdió su papel en la presión y la recuperación del balón. Las cifras lo reflejan con claridad: 65 toques, 48 pases acertados de 54, 16 pases que rompieron líneas, 6 pases en el último tercio, 4 ocasiones generadas, dos de ellas claras, y 3 duelos individuales ganados.

    Estas cifras no describen a un jugador que apareció solo en el momento de marcar el gol, sino a uno que participó en el control del ritmo del partido. Y lo más importante es que su gol llegó de una jugada colectiva que lleva claramente el sello de Arteta. El movimiento no fue aleatorio; hubo rotación entre los jugadores, arrastre de los defensores y aprovechamiento del espacio que aparecía tras la primera línea de presión del Chelsea. Ødegaard no fue solo el finalizador de la jugada, sino parte del mecanismo que la construyó.

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    ¿Por qué no se hundió el Arsenal tras el gol de Rogers?

    El gol tempranero podría haber impuesto al Arsenal un partido completamente distinto. El Chelsea obtuvo una ventaja psicológica y pudo defenderse en zonas más profundas y apoyarse en las transiciones, mientras que el Arsenal se vio obligado a asumir la responsabilidad de generar el juego. Sin embargo, Arteta se negó a caer en la trampa más habitual: aumentar la velocidad sin aumentar la calidad.

    El Arsenal no se convirtió en un equipo que envía balones al área de forma aleatoria ni renunció a la construcción desde atrás, sino que siguió haciendo circular el balón y esperando el momento adecuado para mover la defensa del Chelsea.

    Este aspecto es sumamente importante, porque los equipos que se ven por detrás en el marcador de forma temprana ante un rival fuerte tienden a perder sus posiciones en busca del empate. El Arsenal hizo prácticamente lo contrario: mantuvo las distancias entre sus líneas, elevó la presión de forma progresiva y siguió utilizando las bandas y los medios espacios. Y aquí quedó reflejada la personalidad del equipo más que en cualquier otra estadística.

    Además, los momentos más peligrosos del Chelsea llegaron al final del partido, especialmente el intento de Estêvão que obligó a David Raya a una intervención importante. La parada no fue un detalle menor, porque llegó en una fase en la que un solo gol habría bastado para borrar todo el trabajo realizado por el Arsenal. Y esto refleja otra faceta de la personalidad del equipo: la capacidad de pasar de la iniciativa a la gestión del resultado sin perder la concentración.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tzolis, la apuesta que marcó la diferencia en la banda

    La elección de Christos Tzolis por delante de Eberechi Eze y Nicolas Madueke fue una de esas decisiones que podían parecer marginales antes del partido, pero que adquirió su valor durante el juego. Tzolis no jugó como un extremo estático que espera el balón, sino que se movió constantemente para participar en la construcción y meterse en los espacios interiores.

    Estos movimientos añadieron una nueva dimensión al ataque del Arsenal; su presencia por dentro permitió crear triángulos de pase con Odegaard y Havertz, y además obligó a la defensa del Chelsea a tomar decisiones difíciles sobre quién salía a presionar y quién se mantenía en su posición.

    Los números confirman la magnitud de su aportación: disputó 90 minutos, tocó el balón 54 veces, completó 37 pases de 43, ganó seis duelos, recuperó el balón cinco veces, generó cuatro ocasiones, entre ellas una clara, además de dos pases largos exitosos.

    Y lo más importante, contribuyó directamente en el segundo gol. Aquí se aprecia la diferencia entre el extremo que mide su influencia por el número de regates y el extremo que sirve al colectivo. Tzolis no necesitó realizar diez acciones individuales para ser determinante; sus movimientos y sus pases formaron parte del proceso de desarticular la defensa del Chelsea.

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    El Chelsea no perdió por un mal rendimiento

    Es fácil reducir el partido a la remontada del Arsenal, pero eso no le hace justicia al Chelsea. El equipo siguió siendo peligroso tras adelantarse y dispuso de ocasiones claras para sentenciar el encuentro antes de que el Arsenal le diera la vuelta al marcador.

    Rogers estuvo cerca de añadir otro gol, mientras que el intento de Pedro Neto se estrelló contra el poste, ocasiones cuya conversión habría cambiado por completo la cara del partido.

    El problema, por tanto, no estuvo en la capacidad del Chelsea para generar peligro, sino en su incapacidad para transformar los momentos de superioridad en una ventaja cómoda. Y ahí es donde se puede leer la diferencia entre ambos equipos.

    El Chelsea dependió más del momento individual y de la transición rápida, mientras que el Arsenal contaba con mecanismos más sólidos para generar ocasiones. 

    Y cuando el Arsenal necesitó un gol, tuvo más de una vía para lograrlo; y cuando el Chelsea necesitó recuperar su ventaja, no encontró el mismo espacio. Este es un punto que podría resultar decisivo en una carrera larga.

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    La personalidad del campeón: la verdadera diferencia

    Hablar de la victoria del Arsenal como una simple "remontada" resta valor al trabajo táctico que la precedió. Arteta tomó varias decisiones interrelacionadas: "eligió a Havertz en la posición de delantero, dio mayor libertad a Ødegaard, adelantó a Lewis-Skelly en el centro del campo, optó por Zubimendi en la banda y confió en Konsa en la defensa".

    Cada decisión influyó en la otra. La libertad de Ødegaard no habría sido posible en la misma medida sin el equilibrio que proporcionó el centro del campo. Y los movimientos de Havertz se volvieron más efectivos porque Ødegaard era capaz de llegar al área. En cuanto a Zubimendi, ayudó a crear ángulos de pase adicionales que colocaron a la defensa del Chelsea ante más de una opción. Y este es el punto más importante en la lectura del partido: "Arteta no ganó por una sola decisión, sino porque sus decisiones se complementaron entre sí".

    Al final, el resultado dice que el Arsenal ganó 2-1, pero el partido dice algo mayor: el equipo encajó un gol aproximadamente en el minuto dos y, aun así, no perdió su estructura. Se puso por detrás, luego empató, después se adelantó y a continuación soportó la presión de los últimos minutos. Esta secuencia es muy importante para un equipo que defiende un título. La temporada no se decide en los partidos en los que el equipo está en su mejor momento, sino en los partidos en los que las cosas se complican. Por eso, la victoria sobre el Chelsea tiene un valor que va más allá de los tres puntos.

    El Arsenal no ofreció un partido perfecto; concedió ocasiones al Chelsea, no cerró el encuentro pronto y podría haber pagado el precio de algunos descuidos al final. Pero tuvo algo más importante que la perfección: "la flexibilidad. Flexibilidad en el once, flexibilidad en los roles y flexibilidad para gestionar el escenario del partido". Y esto es precisamente lo que hizo que las apuestas de Arteta salieran bien.

    Havertz demostró que es capaz de liderar el ataque, Ødegaard aprovechó el espacio que le brindó el plan, Zubimendi demostró que su elección no fue una aventura y Lewis-Skelly ayudó a redistribuir los roles en el centro del campo, mientras que Raya mantuvo la ventaja de su equipo cuando el error se volvió prohibido.

    En cuanto al Chelsea, a pesar de la derrota, confirmó que tiene lo suficiente para incomodar a los grandes, pero perdió el partido en el que necesitaba aprovechar sus momentos con la mayor eficacia posible. Por eso se puede decir que el derbi de Londres no fue un duelo decidido por los grandes nombres, sino un partido decidido por "la calidad de los detalles".

    El Chelsea tuvo el inicio. El Arsenal tuvo el partido. Y la diferencia entre ambos estuvo en la capacidad de Arteta y sus jugadores de convertir el plan en realidad y, después, de gestionar los cambios del partido sin perder su identidad. Además, las apuestas de Arteta salieron bien, pero lo más importante es que el Arsenal demostró que tiene la personalidad del equipo que sabe cómo ganar incluso cuando las cosas no empiezan a su favor.

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