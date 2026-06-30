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Jude Bellingham England HICGetty Images
Moataz Elgammal

Traducido por

Las actuaciones «imposibles de seguir» de Jude Bellingham, considerado de «talla mundial», no sorprenden a Noni Madueke, mientras que los escépticos respecto a la superestrella inglesa desconciertan al extremo del Arsenal

J. Bellingham
Inglaterra
World Cup
N. Madueke
Inglaterra vs RD Congo
RD Congo

Noni Madueke se mostró perplejo por las dudas sobre Jude Bellingham y lo llamó talento de talla mundial tras su gran Mundial. El extremo insiste en que el centrocampista del Real Madrid siempre responde en los grandes escenarios y que su actuación ante Panamá fue lo normal para los Tres Leones.

  • Todo sigue igual en Bellingham

    Madueke declaró a ESPN que no le sorprendió el papel de Bellingham, decisivo en la victoria 2-0 de Inglaterra sobre Panamá. Cuando el equipo nacional no encontraba la forma de superar a un rival resistente, Bellingham intervino.

    Marcó el primero tras un córner de Bukayo Saka y, poco después, envió un centro que Harry Kane cabeceó al segundo. Participó en los dos tantos y fue elegido mejor del partido por segunda jornada consecutiva.

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  • England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Acallar a los escépticos

    Aunque Bellingham dudara de su actuación en el 0-0 ante Ghana, Madueke rechazó las críticas y afirmó: «Es un jugador de élite; siempre muestra el mismo nivel. No es una sorpresa, así juega desde hace años».

    «Es un jugador de talla mundial; siempre es el mismo», afirmó. «No entiendo la sorpresa: lleva años jugando así, para mí es normal».

  • Jugadores clave para Inglaterra

    Bellingham ya suma tres participaciones en goles en este Mundial, igualando a Kane, quien marcó dos en la victoria 4-2 sobre Croacia. Madueke los elogió: «Son nuestros jugadores más decisivos y responsables. Jude fue imparable y de Harry siempre esperamos goles. Ojalá sigan así en la fase eliminatoria, porque los necesitamos».

    «Jude fue imparable en el último partido y de Harry siempre se esperan goles. Me alegra verlos en su mejor nivel y ojalá sigan así en las eliminatorias, porque los necesitamos».

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De cara a la fase eliminatoria

    Inglaterra ya está en la siguiente fase y ahora se prepara para la presión de las eliminatorias. Tuchel y su equipo se medirán a la República Democrática del Congo en dieciseisavos. Con Bellingham y Kane en plena forma, los Tres Leones confían en seguir avanzando y mantener su racha ganadora.

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