Según el Newcastle Chronicle, hay una «larga lista de pretendientes» por el extremo ofensivo, incluido el club alemán más laureado. También se suman Juventus, Tottenham Hotspur, Crystal Palace y Newcastle United.
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«Larga lista de admiradores»: el FC Bayern también seguiría interesado en una estrella del Mundial que juega en la Bundesliga
Los clubes aún no han iniciado gestiones formales para ficharlo este verano. Sin embargo, el Newcastle lo ha observado en varias ocasiones y busca con urgencia un extremo, sobre todo tras la marcha de Nick Woltemade.
Hace semanas vendió a Anthony Gordon al Barcelona por 80 millones y, en la recta final, perdió ante el Liverpool la carrera por Víctor Muñoz (22).
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El RB Leipzig pide 50 millones de euros por Antonio Nusa
Nusa, rápido como una flecha, puede jugar por la banda izquierda o derecha, lo que encaja con el perfil del Newcastle. Según el informe, el Leipzig fijó un precio mínimo de 50 millones de euros para venderlo en la nueva temporada.
Llegó al RB Leipzig en verano de 2024 procedente del Club Brugge por 21 millones de euros. La temporada pasada fue titular y sumó nueve puntos de anotación (cinco goles y cuatro asistencias) en 35 partidos oficiales.
Que el Bayern se interese es lógico, pero ahora no parece probable. Aunque el FCB busca un extremo izquierdo, ya tiene al candidato ideal: el versátil marroquí Ismael Saibari (25), del PSV Eindhoven, cuyo fichaje estaría cerca de cerrarse por unos 50 millones.
Además, se espera el fichaje de Nathaniel Brown (23) por 55 millones procedente del Eintracht de Fráncfort y la posible llegada del central Yann Aurel Bisseck (25, Inter de Milán), por lo que otra gran inversión en Nusa parece poco probable.
Antonio Nusa es titular en la selección nacional de Noruega
Nusa participa con Noruega en el Mundial de EE. UU., Canadá y México, donde puede aumentar su valor y atraer nuevos interesados. Noruega venció a Irak 4-1 y a Senegal 3-2, y el viernes cerrará la fase de grupos ante Francia, subcampeona mundial, para definir el primer puesto.
Nusa, con 26 partidos internacionales, fue titular en ambas victorias bajo la dirección de Stale Solbakken (58).
Los fichajes más caros del FC Bayern
Jugadores Posición Procedencia Año Fichaje Harry Kane Delantero Tottenham Hotspur 2023 95 millones de euros Lucas Hernández Defensa Atlético de Madrid 2019 80 millones de euros Luis Díaz Delantero Liverpool FC 2025 70 millones de euros Matthijs de Ligt Defensa Juventus 2022 67 millones de euros Michael Olise Delantero Crystal Palace 2024 53 millones de euros