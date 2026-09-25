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Peru v Bolivia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Lelio Donato
Traducido por

Lapadula ha renacido en Perú con Héctor Cúper, goles a ráfagas y regreso a la selección a los 36 años tras el descenso a la Serie C

Amistosos
Perú

El delantero, que llega de una temporada desastrosa culminada con el descenso del Spezia a la Serie C, ha vuelto a Perú, donde lo entrena Héctor Cúper. Lapadula está marcando a ráfagas y también ha reencontrado la selección nacional.

Ni mucho menos se ha acabado. La historia de Gianluca Lapadula continúa y lo ha devuelto incluso a la selección.

Tras una desastrosa temporada en la Serie B, culminada con el descenso del Spezia y la inevitable despedida, el delantero decidió marcharse a Perú, donde hoy está a las órdenes de Hector Cuper.

Lapadula ha recuperado el olfato goleador en la liga peruana, hasta el punto de que también le llegó la convocatoria del seleccionador Mano Menezes.

El delantero, por lo demás, en Perú siempre ha sido un auténtico ídolo, también por haber elegido vestir la camiseta de la Blanquirroja ya en 2020, renunciando a la eventual posibilidad de ser convocado por Italia.

  • El descenso a la Serie C y los últimos años en Italia

    Gianluca Lapadula viene de una temporada desastrosa que parecía poder poner fin a su larguísima carrera.

    Fueron solo dieciocho apariciones en la Serie B con la camiseta del Spezia. Lapadula marcó cinco goles y dio tres asistencias que no bastaron para evitar el descenso.

    Unos números negativos como los de las últimas temporadas con el Cagliari, donde Lapadula sí había sido protagonista absoluto en 2022/23, llegando a marcar veintiún goles y contribuyendo de manera determinante al ascenso del conjunto sardo a la Serie A.

    Lapadula, en definitiva, a sus 36 años parecía haber tomado el camino del ocaso antes de hacer la elección correcta. Es decir, la de volver a casa.

    • Anuncios

  • LA PRIMERA VEZ EN PERÚ, 200 GOLES EN SU CARRERA

    En verano, de hecho, Lapadula acepta la oferta de Universitario y así, por primera vez en su carrera, juega en Perú, es decir, el país que ha elegido representar.

    El delantero es recibido como un héroe, también porque el campeonato peruano no abunda precisamente en estrellas. Pero quien dirige a Lapadula desde el banquillo es Héctor Cúper, técnico argentino con una larga carrera también en Europa y un breve paso por Italia no demasiado afortunado con el Inter.

    En cualquier caso, Lapadula ha arrancado con muchísima fuerza esta temporada, marcando seis goles en las primeras diez jornadas de liga. Un rendimiento que llevó al propio Cúper a decir: "Me recuerda al mejor Crespo, en el área sabe ser despiadado como pocos".

    Quizá un poco demasiado. Pero lo cierto es que Lapadula sabe hacer su trabajo. Así lo demuestra la cifra, recién alcanzada, de 200 goles en su carrera.

    "Pero ya ni siquiera era un objetivo; después de lo que me ha pasado en los últimos tres años, se había quedado solo en un sueño casi irrealizable. Yo vivo para hacer goles y haberlo conseguido con la camiseta de la U es simplemente fantástico", dijo Lapadula.

  • EL REGRESO A ITALIA Y LA ELECCIÓN DE 2020

    El gran inicio de temporada vivido con Universitario ha convencido de verdad a todos, incluido al actual seleccionador de Perú, que lo ha convocado después de un año y medio.

    Mano Menezes, exseleccionador de Brasil, tiene como objetivo devolver a Blanquirroja a jugar de nuevo un Mundial. Un proyecto a largo plazo del que, teniendo en cuenta la edad, difícilmente podrá formar parte Lapadula.

    Mientras tanto, su convocatoria devuelve un poco de entusiasmo al entorno, también al recordar la elección tomada por el delantero en 2020.

    Lapadula, nacido en Turín pero de madre peruana, de hecho había sido convocado por Italia, con la que tres años antes también había jugado un amistoso.

    Luego nada más, de ahí la decisión de elegir definitivamente a Perú, con la que de 2020 a 2025 ha sumado 9 goles en 42 partidos oficiales. Y donde se ha convertido en un ídolo muy seguido también en las redes sociales.

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  • LA CARRERA DE LAPADULA

    Durante su carrera, desarrollada en gran parte en Italia, Lapadula ha vestido muchísimas camisetas.

    Entre ellas también está la del Milan, con el que jugó en la temporada 2017/18, marcando ocho goles en 27 partidos.

    Una llamada, la del AC Milan, que llegó tras su explosión con el Pescara en la Serie B, cuando en la temporada anterior había sumado nada menos que 27 goles en 41 partidos.

    Posteriormente, Lapadula pasó por Genoa, Lecce y Benevento antes de Cagliari y, por último, Spezia.

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