Lapadula ha renacido en Perú con Héctor Cúper, goles a ráfagas y regreso a la selección a los 36 años tras el descenso a la Serie C

Ni mucho menos se ha acabado. La historia de Gianluca Lapadula continúa y lo ha devuelto incluso a la selección.

Tras una desastrosa temporada en la Serie B, culminada con el descenso del Spezia y la inevitable despedida, el delantero decidió marcharse a Perú, donde hoy está a las órdenes de Hector Cuper.

Lapadula ha recuperado el olfato goleador en la liga peruana, hasta el punto de que también le llegó la convocatoria del seleccionador Mano Menezes.

El delantero, por lo demás, en Perú siempre ha sido un auténtico ídolo, también por haber elegido vestir la camiseta de la Blanquirroja ya en 2020, renunciando a la eventual posibilidad de ser convocado por Italia.