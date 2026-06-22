El exjugador del Milan ya está en Perú listo para su nueva aventura. Tras años en Italia, llega al país de la selección que eligió representar desde 2020, con la que ha disputado 42 partidos y marcado 10 goles. En la Copa América 2021 alcanzó las semifinales.





Nacido en 1990, llega tras marcar 5 goles y dar 2 asistencias en 18 partidos con el Spezia, que descendió. Lapadula debutará en el torneo Clausura con la ‘U’, que visitará al Tarma el 17 de julio. Debutará en el torneo Clausura, que arranca el 17 de julio, cuando la ‘U’ visite al Tarma.





Con anterioridad vistió las camisetas de Pescara, Milan, Génova, Lecce, Benevento y Cagliari, y fue máximo goleador de la Serie B con Pescara en 2015-2016 y con Cagliari en 2022-2023. Será su segunda salida de Italia tras su paso por el Gorica esloveno en la temporada 2013-14.





Este es el comunicado del Universitario:





«Su identificación con el país, su compromiso dentro y fuera del campo y su constante dedicación a la camiseta nacional le han permitido forjar un vínculo especial con la afición peruana, convirtiéndose en uno de los futbolistas más emblemáticos de la selección nacional en los últimos años», indica el comunicado oficial del club. «Su llegada muestra el compromiso del club por formar un equipo competitivo. ¡Bienvenido a tu nuevo hogar, Bambino!»