A pesar de la desventaja de dos goles, Chequia mostró capacidad de reacción tras el descanso y logró recortar distancias. En el minuto 69, Jirí Sláma culminó un rápido contraataque con un disparo raso al fondo de la red después de recibir la asistencia de Adam Hlozek. Chequia buscó un dramático empate y puso a prueba a David Raya, pero finalmente se quedó corto. La derrota significa que Chequia ha perdido ya su tercer partido consecutivo en el Grupo 3, lo que le deja colista de la tabla sin un solo punto y ante la seria amenaza del descenso.