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Lamine Yamal y Rodri marcan en la victoria de España ante la República Checa para mantener su pleno de victorias en la Liga de Naciones de la UEFA
El dominio inicial marca el tono
España no tardó en imponer su dominio en el Estadio Carlos Tartiere. Se adelantó pronto, en el minuto seis, cuando Lamine Yamal clavó un brillante zurdazo en la escuadra tras un preciso pase de Dani Olmo. España siguió apretando, y su insistencia volvió a tener premio cuando Rodri dobló la ventaja en el minuto 35. Rodri soltó un preciso disparo con la derecha desde el centro del área, sin dar opción alguna al portero de Chequia Antonín Kinsky y desatando la locura de la afición local.
- AFP
Chequia amenaza con una remontada en la segunda parte
A pesar de la desventaja de dos goles, Chequia mostró capacidad de reacción tras el descanso y logró recortar distancias. En el minuto 69, Jirí Sláma culminó un rápido contraataque con un disparo raso al fondo de la red después de recibir la asistencia de Adam Hlozek. Chequia buscó un dramático empate y puso a prueba a David Raya, pero finalmente se quedó corto. La derrota significa que Chequia ha perdido ya su tercer partido consecutivo en el Grupo 3, lo que le deja colista de la tabla sin un solo punto y ante la seria amenaza del descenso.
Merino asegura los tres puntos
A medida que el partido entraba en su tramo final, España recuperó el control y sentenció el encuentro. Mikel Merino, que entró como suplente, aprovechó un rápido contragolpe en el minuto 89 para marcar el tercer gol. La victoria por 3-1 garantiza que España haya ganado sus tres partidos de la fase de grupos, con un pleno de nueve puntos. España ocupa actualmente la primera plaza, con una ventaja de tres puntos sobre Inglaterra, segunda con seis, mientras que Croacia sigue en la tercera posición con solo tres puntos tras la última jornada de partidos.
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¿Qué le espera ahora a España?
España intentará ahora trasladar este pleno de victorias a su próximo partido de la UEFA Nations League, con el objetivo de sellar oficialmente su plaza en las fases eliminatorias. Mientras tanto, la República Checa afronta una misión cuesta arriba y necesita buscar desesperadamente una victoria vital para mantener vivas sus esperanzas de permanencia.
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