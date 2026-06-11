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Lamine Yamal y Nico Williams ya entrenan con España, una gran noticia para el debut mundialista ante Cabo Verde
Los emblemáticos extremos de la selección española vuelven a la acción
Yamal y Williams se reincorporaron al entrenamiento completo de la selección española en Chattanooga, Tennessee, el jueves. Su regreso tranquiliza al seleccionador Luis de la Fuente, que seguía de cerca la recuperación de sus dos extremos más desequilibrantes a pocos días del torneo.
Los tres se perdieron el amistoso contra Perú del lunes por lesiones, pero se quedaron en la concentración para seguir tratamientos de rehabilitación y llegar en condiciones al torneo.
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Yamal supera los problemas en los isquiotibiales
Había preocupación por la estrella del Barcelona Yamal, quien no juega desde el 22 de abril por una lesión en el tendón de la corva izquierdo. El jugador de 18 años es clave en el ataque de España, y su larga ausencia temía hacerle perder la fase de grupos.
Sin embargo, ahora hay optimismo: el seleccionador español declaró la semana pasada que espera que Yamal esté «listo para jugar» en el debut mundialista, aunque quizá solo sea unos minutos. Incluso un breve paso por el campo contentaría a la afición, ávida de empezar con buen pie.
La moral del equipo va en aumento
El regreso de la pareja estrella fue recibido con entusiasmo en la concentración, mientras las campeonas de Europa ultimaban sus preparativos. Sus compañeras celebraron la recuperación de Yamal y Williams invitándolas a pasar por el «corrido» al inicio del entrenamiento del jueves. La fiesta continuó cuando la portera Unai Simón se unió para celebrar su cumpleaños.
Con ambos de vuelta, España se enfoca en los matices tácticos para el Grupo H. La combinación de juventud y experiencia la sitúa entre las favoritas, y tener a todo su talento ofensivo refuerza esa condición.
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El camino hacia los octavos de final del Mundial
España debutará ante Cabo Verde en Atlanta el 15 de junio, en busca de su segundo título mundial. Se espera que gane, y la posible inclusión de Williams y Yamal añade un factor sorpresa que la defensa rival podría sufrir.
Tras este debut, España se medirá a Arabia Saudí el 21 de junio en Atlanta y a Uruguay el 26 de junio en Guadalajara. De la Fuente confía en que Yamal y Williams aprovechen el primer partido para afinar su ritmo.