¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Lamine Yamal y Anthony Gordon disparan el temor de Hansi Flick al desgaste mientras las estrellas del Barcelona dominan el parón internacional

L. Yamal
Barcelona
A. Gordon
H. Flick
España
Inglaterra
Primera División

El excepcionalmente largo parón internacional llega a su fin y deja al técnico del Barcelona, Hansi Flick, ante un complicado equilibrio. Mientras estrellas como Lamine Yamal y Anthony Gordon han brillado con sus selecciones, su elevada carga de minutos será una gran preocupación ante un exigente calendario nacional.

  • El Barcelona equilibra el éxito y la fatiga de los jugadores

    El excepcionalmente largo parón internacional de tres semanas está por fin cerca de llegar a su fin, dejando al Barcelona con sensaciones encontradas, según Mundo Deportivo. Las estrellas internacionales de Flick han rendido a un nivel extremadamente alto, pero su elevada carga de trabajo se está convirtiendo en una preocupación importante.

    Diez jugadores todavía tienen partidos que disputar el martes antes de poder regresar al club. Esta creciente acumulación de minutos será una variable crucial que Flick deberá gestionar en las próximas semanas. Yamal y Gordon han sido los futbolistas más destacados durante este periodo. Sin embargo, su presencia constante sobre el césped pone de relieve el delicado equilibrio entre el éxito internacional y el estado físico en el club.

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Yamal y Gordon brillan con sus selecciones nacionales

    Yamal ha sido una presencia constante con España, siendo titular en sus tres primeros partidos y acumulando 203 minutos. El adolescente ha estado en un estado de forma devastador, con cuatro goles y una asistencia para su selección.

    El seleccionador español Luis de la Fuente ha intentado gestionar su carga de trabajo, insistiendo en que «nadie superará los 270 minutos en los cuatro partidos del parón». El técnico también elogió el empuje del joven, definiendo su ambición como la «ansiedad del genio» que quiere competir constantemente y ser el mejor.

    Mientras tanto, Gordon se ha vuelto intocable con Inglaterra a las órdenes de Thomas Tuchel. El extremo ha jugado 218 minutos en tres titularidades, marcando en todos y cada uno de los partidos para dar continuidad a su fulgurante inicio de temporada.

  • Cancelo lidera la clasificación de minutos jugados

    Joao Cancelo regresa al Barcelona con la mayor carga de trabajo de todos. El defensa portugués ha sido titular en cuatro partidos, acumulando 305 minutos y marcando contra Dinamarca y Noruega.

    Otros internacionales han tenido una gestión más cuidadosa de sus minutos. Pedri ha jugado 120 minutos, mientras que Fermin Lopez y Dani Olmo han participado 80 y 149 minutos, respectivamente. En defensa, Pau Cubarsi completó dos partidos enteros, mientras que Jules Kounde solo ha jugado 90 minutos con Francia.

    También ha habido pequeños sustos físicos que gestionar. Eric Garcia abandonó antes de tiempo la concentración de España por unas molestias, y Raphinha regresó antes de tiempo de la convocatoria con Brasil debido a un problema muscular, aunque las pruebas descartaron una lesión grave.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FlickGetty Images

    Flick se prepara para un exigente calendario nacional

    Flick debe reunir ahora a su plantilla y evaluar su estado físico ante una brutal racha de partidos. Varios jugadores aún tienen encuentros por disputar, entre ellos el viaje de España a Croacia y el choque de Inglaterra en casa ante la República Checa. Las estrellas que regresen apenas tendrán tiempo para reintegrarse a la dinámica del Barcelona. El club recibe al Getafe el sábado en su primera prueba tras el parón.