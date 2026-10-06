El excepcionalmente largo parón internacional de tres semanas está por fin cerca de llegar a su fin, dejando al Barcelona con sensaciones encontradas, según Mundo Deportivo. Las estrellas internacionales de Flick han rendido a un nivel extremadamente alto, pero su elevada carga de trabajo se está convirtiendo en una preocupación importante.

Diez jugadores todavía tienen partidos que disputar el martes antes de poder regresar al club. Esta creciente acumulación de minutos será una variable crucial que Flick deberá gestionar en las próximas semanas. Yamal y Gordon han sido los futbolistas más destacados durante este periodo. Sin embargo, su presencia constante sobre el césped pone de relieve el delicado equilibrio entre el éxito internacional y el estado físico en el club.