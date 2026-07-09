Yamal quiere ver a Álvarez en el Barcelona. El extremo de 18 años se muestra optimista sobre la llegada del argentino y asegura que la plantilla lo acogerá. En declaraciones a Mundo Deportivo, el internacional español destacó sus cualidades y su encaje en el equipo.

«Es un jugador de primer nivel, de los que todos quieren tener. Ya lo he dicho: estamos abiertos a darle la bienvenida y, si viene, todos estaremos muy contentos. Creo que encaja muy bien en el estilo del Barça. No sé cuál es la situación, pero espero que así sea», afirmó Yamal.







