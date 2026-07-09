AFP
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Lamine Yamal vuelve a pedir públicamente que el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, se una a él en el Barcelona
Yamal hace un llamamiento directo
Yamal quiere ver a Álvarez en el Barcelona. El extremo de 18 años se muestra optimista sobre la llegada del argentino y asegura que la plantilla lo acogerá. En declaraciones a Mundo Deportivo, el internacional español destacó sus cualidades y su encaje en el equipo.
«Es un jugador de primer nivel, de los que todos quieren tener. Ya lo he dicho: estamos abiertos a darle la bienvenida y, si viene, todos estaremos muy contentos. Creo que encaja muy bien en el estilo del Barça. No sé cuál es la situación, pero espero que así sea», afirmó Yamal.
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«El mejor club del mundo»
Álvarez, tras brillar en el Manchester City y con Diego Simeone, es uno de los delanteros más fiables del mundo. Su versatilidad y trabajo lo convierten en prioridad. Yamal quiere jugar con él y asegura que fichar por el Camp Nou sería un acierto.
«Viene al mejor club del mundo, con la mejor afición y a la mejor ciudad, en mi opinión. Si yo fuera él, lo haría. Le esperamos», afirmó Yamal.
Simeone pierde la paciencia con Álvarez
Mientras Yamal actúa como agente informal, la tensión en Madrid crece. Según algunos informes, la relación entre el delantero y Simeone ha llegado a un punto de ruptura. El técnico, conocido por exigir compromiso total, habría decidido autorizar su salida tras sentirse desilusionado por las continuas insinuaciones de fichaje por el Barcelona. En el Metropolitano el ambiente ha cambiado y la directiva ve la venta como la mejor forma de evitar tensiones en la plantilla.
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El obstáculo financiero para Laporta
A pesar del interés mutuo, el traspaso de Álvarez al Barcelona se complica por las restricciones económicas del club. Aunque el director deportivo, Deco, admira al jugador, el Barça debe hallar la forma de pagar lo que pide el Atlético. Se espera que el equipo madrileño se mantenga firme en exigir una cantidad elevada, sobre todo si debe vender a un rival nacional. Según se informa, Joan Laporta y la junta directiva del Barcelona exploran formas de estructurar un acuerdo que se ajuste a los estrictos límites de gasto de La Liga.
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