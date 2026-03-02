Lamine Yamal «tratado de forma muy injusta», según el seleccionador español, que insiste en que la estrella del Barcelona «tendrá derecho a celebrar» su duro trabajo

La intensa atención mediática sobre las celebraciones fuera del campo de Yamal ha suscitado recientemente un amplio debate, con críticas que cuestionan la agitada vida social del adolescente. Los observadores han seguido de cerca sus actividades, planteando dudas sobre si su tiempo libre es compatible con las enormes responsabilidades que asume tanto en el Barcelona como en la selección española. Esta división ha obligado a debatir sobre las extraordinarias presiones a las que se enfrenta un joven jugador que vive bajo el microscopio mundial. En una entrevista reciente con RNE, el seleccionador español De la Fuente respondió con firmeza a estas críticas para proteger a su jugador.

Expresó su alivio por el hecho de que la joven estrella siga siendo feliz a pesar del intenso ruido externo. «Lo celebro porque sé que lo ha pasado mal y que se le ha tratado de forma muy injusta. Cuando la gente empieza a centrarse en cosas como las fiestas, cumplir 18 años... Me duele mucho que siempre se valore si un futbolista tiene coche o novia», afirmó.