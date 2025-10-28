Lamine Yamal solo está al 50% ya que las dificultades por las lesiones del astro del Barcelona están limitando su movimiento y capacidad de disparo, dice el doctor Pedro Luis Ripoll
Yamal lucha contra la pubalgia mientras aumentan las preocupaciones sobre su estado físico
La sensación adolescente del Barcelona está jugando con un malestar significativo mientras lucha contra la pubalgia, una lesión crónica en la ingle que ha limitado su efectividad en las últimas semanas. Se dice que el problema, que causa dolor persistente en la región púbica, ha reducido la movilidad y explosividad del delantero, rasgos que definen su juego.
Yamal parecía visiblemente restringido en sus movimientos y reacio a disparar cuando el Barca sufrió una derrota 2-1 en el Santiago Bernabéu. Según expertos médicos, el dolor asociado con la pubalgia puede fluctuar en intensidad, pero a menudo empeora durante partidos de alta intensidad, precisamente el tipo de encuentros donde Barcelona necesita más la creatividad de Yamal. Las limitaciones físicas del joven han sido cada vez más notables este mes, lo que ha generado preocupación tanto en el Barcelona como en los campos de la selección nacional española. Según se informa, los médicos del club están manejando cuidadosamente su carga de trabajo para evitar agravar aún más la condición.
- Getty Images Sport
El doctor explica la condición de Yamal
Hablando con El Larguero, el renombrado traumatólogo deportivo Dr. Ripoll ofreció información sobre las dificultades físicas de Yamal, describiendo la pubalgia como una condición “invalidante” que reduce significativamente el rendimiento atlético.
"Es una lesión que es francamente difícil de tratar. Se caracteriza por un dolor que reduce la capacidad del jugador para moverse y disparar en casi un 50%, que es exactamente lo que vimos en El Clásico," explicó el Dr. Ripoll.
"Apenas dispara a puerta, tiene dificultad para moverse, se estira constantemente… Es un dolor invalidante que permite al jugador participar en los partidos pero le impide estar en su mejor nivel y disminuye significativamente su rendimiento."
Ripoll aclaró además que, aunque la lesión no implica daño estructural en las articulaciones, puede tardar semanas o incluso meses en sanar completamente si no se maneja correctamente. Su evaluación confirma lo que muchos seguidores del Barcelona han observado, que Yamal, aunque sigue jugando, está lejos de su condición física óptima.
El último contratiempo de Carvajal se suma a los problemas de lesiones del Madrid
El Dr. Ripoll también comentó sobre la lesión sufrida por el capitán de Los Blancos, Dani Carvajal, quien sufrió otro revés en su rodilla derecha, la misma que lo dejó fuera de juego durante gran parte de la temporada pasada. El Madrid anunció que el defensor está lidiando con un “cuerpo suelto” en la articulación, una condición que puede causar hinchazón, dolor y, en casos graves, bloqueo mecánico.
“Es una pieza de la superficie articular, normalmente cartílago y hueso, que se suelta y se mueve incontrolablemente dentro de la articulación”, dijo Ripoll. "En casos muy graves, puede causar un bloqueo, lo cual es bastante serio para una articulación. Depende del tamaño del jugador y de la cantidad de espacio que quede en la articulación. Si el espacio está en el área de carga de peso de la articulación, el problema será más serio."
La lesión recurrente del jugador de 33 años deja nuevamente al Madrid sin opciones en el flanco derecho, con opciones como Trent Alexander-Arnold, quien se ha recuperado recientemente de una lesión muscular, y Fede Valverde, que se espera que ofrezcan cobertura. La ausencia del defensor también podría impactar la configuración de la selección nacional de España, donde tanto él como Yamal son convocatorias habituales, una preocupación de cara a los compromisos internacionales del próximo mes.
- Getty Images Sport
Caos en El Clásico: Pelea, tensión y repercusiones
La charla sobre lesiones siguió a una escena caótica después del partido en el Santiago Bernabéu, donde los ánimos se encendieron entre jugadores de ambos lados. Carvajal confrontó a Yamal momentos después del pitido final, supuestamente diciéndole: “Hablas demasiado. Habla ahora.”
El intercambio surgió de los comentarios de Yamal antes del partido en Twitch, en los que afirmó en broma “Real Madrid roba”, comentarios que supuestamente enfadaron a varios jugadores de Los Blancos. Se produjo un enfrentamiento acalorado, con Vinícius Jr. y Jude Bellingham también involucrados antes de que los oficiales intervinieran para separar a los equipos.
El centrocampista del Barcelona, Frenkie de Jong, defendió más tarde a su joven compañero, acusando a los jugadores del Madrid de sobrerreaccionar y “tratar de provocar” al joven de 18 años. No se ha tomado ninguna acción disciplinaria hasta ahora, aunque el incidente ha generado debate en toda España sobre el profesionalismo y el respeto mutuo entre estrellas veteranas y emergentes.
La derrota deja a los gigantes catalanes cinco puntos detrás del Madrid en la clasificación de La Liga, y con Yamal luchando por estar en plena forma, Hansi Flick enfrenta un gran desafío para revitalizar el ataque de su equipo antes de sus próximos partidos.