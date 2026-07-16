AFP
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Lamine Yamal se perdió el entrenamiento de España con una venda en el muslo izquierdo, de cara a la final del Mundial contra Argentina de Lionel Messi
Preocupación por una posible lesión de la joven promesa del Barcelona
La selección española ha vuelto a entrenar tras clasificarse para la final del Mundial 2026. Sin embargo, el ambiente se ha visto empañado por la cautela, ya que Yamal y Pedro Porro trabajaron al margen del grupo. Yamal portaba un vendaje en el muslo izquierdo, lo que genera dudas sobre su participación en el partido más importante de su joven carrera.
El jugador terminó la semifinal contra Francia con molestias tras un fuerte golpe de Lucas Digne dentro del área, acción que provocó el penalti convertido por Mikel Oyarzabal. La adrenalina le permitió acabar el partido, pero el dolor aumentó en el hotel de Dallas tras el encuentro.
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Los fisioterapeutas hacen horas extras en Dallas
El cuerpo médico de la selección española trata al jugador de 19 años, que sufrió una nueva lesión poco después de recuperarse de una rotura de isquiotibiales en abril. A pesar de los vendajes y el trabajo individual, en la concentración reina la calma, pues los entrenadores gestionan su carga de cara al fin de semana.
Según el Diario AS, mantenerlo al margen es sobre todo una medida preventiva. Tras jugar todos los partidos de España en el torneo —incluido el gol en la victoria 4-0 contra Arabia Saudí—, Yamal es clave para la selección. Con los ojos del mundo sobre la estrella del Barça, que se prepara para enfrentarse a su ídolo Messi en la final soñada, Luis de la Fuente quiere contar con su recurso ofensivo más explosivo al 100 % y los fisioterapeutas confían en que el fuerte golpe no le mantendrá de baja por mucho tiempo.
Porro lucha contra la fatiga muscular
Yamal no es la única preocupación física para De la Fuente. Porro, nombrado MVP de la semifinal tras marcar el segundo gol a Francia, sigue un programa de entrenamiento adaptado. El lateral del Tottenham ha sido clave en la fase eliminatoria, pero la acumulación de minutos le está pasando factura a sus isquiotibiales.
Se trata solo de fatiga muscular, pero el desgaste acumulado le obligó a ser reemplazado por Marcos Llorente al final del duelo en Dallas. Tras jugar solo contra Arabia Saudí en la fase de grupos, Porro ha sido titular en todos los eliminatorios: marcó ante Austria y luego frente a Portugal, Bélgica y Francia.
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De la Fuente sigue siendo optimista
A pesar de los entrenamientos diferenciados, el seleccionador Luis de la Fuente confía en tener a toda la plantilla lista para el domingo. Tras la semifinal, el técnico se mostró optimista sobre el estado de su dúo estrella.
España busca su segundo Mundial tras el de 2010, mientras que Yamal aspira a su segundo gran título con La Roja después de la Euro 2024. Argentina, en cambio, va por su cuarto título para ampliar su palmarés de 1978, 1986 y 2022.
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