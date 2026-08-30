Sergio Ros
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¡Lamine Yamal se despide de su «hermano»! El Barcelona confirma una salida por 8 millones de euros de una estrella de La Masia, mientras la Real Sociedad asegura un acuerdo a largo plazo
Fort sella su traspaso definitivo a San Sebastián
La Real Sociedad ha completado con éxito el fichaje de Fort, canterano del Barcelona. El club vasco se movió a última hora en el mercado de verano y se adelantó al esperado movimiento del Borussia Dortmund para cerrar la incorporación del defensa con un contrato de cinco años hasta 2031. Fort ya fue visto en la grada durante la reciente victoria por 2-1 de su nuevo equipo en La Liga ante el Espanyol, según Diario Vasco.
El Barcelona recibirá una cantidad inicial de 8 millones de euros por el joven lateral. Sin embargo, el gigante catalán ha protegido sus intereses a largo plazo al incluir una cláusula de recompra de 20 millones de euros en el acuerdo. El Barça también se reservará un porcentaje de una futura venta.
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Yamal, «dolido» por la salida
El traspaso llega en un momento delicado para la sensación del Barcelona Yamal. Informaciones en España sugerían que el joven de 19 años estaba profundamente afectado por las inminentes salidas de sus aliados más cercanos en el vestuario, entre ellos Fort, Marc Casado y Alejandro Balde. El periodista Jota Jordi reveló la profundidad de su vínculo: "Son como hermanos para él, y me han dicho que eso le duele a Lamine".
La visible frustración de Yamal tras ser sustituido durante la victoria por 5-0 del Barcelona sobre el Elche alimentó aún más las especulaciones sobre una ruptura. Sin embargo, el entrenador Hansi Flick rechazó rápidamente las insinuaciones de que hubiera problemas de actitud de fondo. El técnico alemán explicó que su delantero estrella simplemente estaba gestionando un pequeño problema físico.
"Tenía un pequeño problema, dolor de cabeza", dijo Flick a los periodistas. "Lamine es un genio, es comprensible. Ha tenido tres semanas de vacaciones y solo ha entrenado unos días. Es normal que no esté en su mejor nivel".
Continúa el éxodo en la plantilla del Barcelona
La salida de Fort pone fin a una vinculación de una década con el Barcelona. A pesar de su progresión a través del célebre sistema de La Masia, al defensa le costó hacerse con un papel fijo en el primer equipo. Tras su etapa en el Elche la temporada pasada, un traspaso permanente representa su mejor oportunidad para tener minutos con regularidad en la máxima categoría.
Su marcha forma parte de una operación salida más amplia en el Camp Nou en el tramo final del mercado. El Barcelona está intentando activamente cuadrar sus cuentas, lo que ha provocado la salida de varios talentos de la cantera. Se espera que Toni Fernandez cierre en breve su fichaje por el Venezia, mientras que, según se informa, Casado está valorando el interés de RB Leipzig y Besiktas.
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Nuevos comienzos en el País Vasco
Fort se integrará ahora en la plantilla de Pellegrino Matarazzo en San Sebastián, con la esperanza de debutar con la Real Sociedad en las próximas semanas y consolidarse en LaLiga. De vuelta en Cataluña, Flick tendrá que gestionar las secuelas emocionales dentro de un vestuario en transición mientras mantiene a Yamal centrado en la defensa del título que está llevando a cabo el Barcelona.
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