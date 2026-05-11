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GFX Jude Bellingham Lamine YamalGetty/GOAL

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Lamine Yamal responde a Jude Bellingham con un dardo al jugador del Real Madrid tras la victoria del Barcelona en el Clásico

Barcelona
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L. Yamal
J. Bellingham
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Barcelona vs Real Madrid

El Barcelona se aseguró el título de La Liga tras imponerse 2-0 al Real Madrid en el Clásico, pero Lamine Yamal acaparó la atención al reavivar su disputa con Jude Bellingham en redes sociales.

  • Yamal responde con un «las palabras no valen nada»

    En su Instagram, Yamal publicó un vídeo celebrando el gol decisivo de Torres desde la grada. El jugador de 18 años, que se recupera para el Mundial, lo acompañó con «las palabras no valen nada» y varios emojis de risa. No fue casual: respondía a un cruce previo.

    Gavi lo compartió con un emoji de “hablando”. La coordinación sugiere que el vestuario del Barça no olvidó los comentarios del Madrid y que estas celebraciones fueron una pequeña reivindicación personal para Yamal.

    Lamine Yamal Instagram post 11/5/2026instagram/lamineyamal


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  • Real Madrid CF v FC Barcelona-LaLiga EA SportsAFP

    En busca de los orígenes de la disputa de Bellingham

    La tensión entre ambos jugadores empezó en octubre, tras el primer Clásico en el Bernabéu, cuando el Madrid ganó 2-1. Bellingham, autor de un gol, publicó: «Hablar es fácil. Hala Madrid siempre». Muchos lo vieron como respuesta a las provocaciones previas de Yamal.

    Antes del partido, Yamal había criticado el arbitraje de los encuentros del Madrid y afirmado: «El Real Madrid hace cosas; roba [partidos]». Esas palabras enfurecieron a varios veteranos madridistas y provocaron la respuesta del inglés.

  • El Barcelona se lleva la última palabra

    El Barcelona venció 2-0 al Real Madrid en el Camp Nou y se coronó matemáticamente en La Liga. Los goles de Marcus Rashford y Ferran Torres sellaron el título ante su máximo rival.

    El triunfo dio a Hansi Flick su segundo título liguero consecutivo, tras la Supercopa, mientras el Madrid cerraba una campaña decepcionante sin títulos.


  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Yamal se centra en la recuperación

    Yamal se recupera de una rotura en el tendón de la corva del muslo izquierdo sufrida el mes pasado. La lesión lo margina del resto de la temporada con el Barcelona, pero ya sigue un tratamiento de rehabilitación para llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026.

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