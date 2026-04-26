Getty/GOAL
Traducido por
Lamine Yamal reacciona al homenaje que le dedicó su compañero del Barcelona, Fermín López, al celebrar un gol, tras sufrir una lesión en el tendón de la corva que puso fin a su temporada
Fermín rinde homenaje a la estrella lesionada
Aunque Yamal vio el partido desde la banda, siguió acaparando miradas mientras el Barcelona vencía 2-0 al Getafe. Tras abrir el marcador para el equipo de Hansi Flick, López reprodujo la celebración “304” de Yamal, un guiño al joven de 18 años que se recupera de una grave lesión en el tendón de la corva.
Tras el partido, el jugador de 22 años confirmó que le dedicó el gol a Yamal porque ambos ascendieron juntos desde las categorías inferiores. «Me duele que ya no pueda jugar», añadió.
Yamal responde desde la banda
El mensaje llegó a Yamal, quien respondió en Instagram: «¡Os quiero, chicos!». El extremo, clave en el esquema de Flick, mostró así el fuerte vínculo del vestuario del Spotify Camp Nou.
Su temporada terminó de forma abrupta por una lesión en el isquiotibial contra el Celta de Vigo, aunque marcó el gol de la victoria pese al dolor. Aunque se perderá la recta final de La Liga, sus compañeros se aseguran de que siga siendo parte de las celebraciones mientras luchan por los títulos.kooora
Flick ofrece noticias positivas sobre su lesión
A pesar de la decepción por la lesión de Yamal, el entrenador Flick ha tranquilizado a la afición sobre su futuro. El técnico prefiere ser prudente en su recuperación para preservar su carrera, especialmente con los próximos compromisos internacionales.
Flick declaró: «No es fácil ni para él ni para nosotros. Tenemos que gestionarlo. Aprenderá de su primera lesión muscular. Seguro que estará listo para el Mundial y volverá más fuerte. Notó algo tras el penalti, pero nada grave, así que decidimos que lo tirara. Era su primera lesión muscular y no es fácil interpretar los síntomas. Ya se ha perdido partidos esta temporada y no nos ha ido tan mal».
Se espera que esté de baja entre cuatro y seis semanas, plazo que le permitiría sumarse a la selección española para su debut mundialista contra Cabo Verde el 15 de junio.
- Getty Images Sport
El Barça, a un paso de la gloria nacional
La victoria sobre el Getafe sitúa al Barcelona 11 puntos por encima del segundo a falta de cinco jornadas. Ahora el foco está en el partido contra Osasuna, donde buscará el título que cerraría una gran temporada.