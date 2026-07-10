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Lamine Yamal quiere que Argentina llegue a la final del Mundial y ya planea quedarse con la camiseta de Lionel Messi
Yamal desvela su mayor sueño
Yamal, joven promesa del Barcelona e internacional español, ha confesado en un cuestionario de Mundo Deportivo que sueña con enfrentar a Argentina en la final del Mundial y cambiar su camiseta con Messi.
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Un adolescente se hace con la camiseta de Messi
En una breve entrevista sobre sus preferencias y objetivos en el torneo, Yamal fue contundente. Al preguntarle con qué jugador le gustaría cambiar la camiseta, respondió: «Con Messi».
Al preguntarle a quién le gustaría enfrentar si España llegara a la final, el joven de origen marroquí respondió: «A Argentina».
Yamal señala cuál ha sido para él la mayor sorpresa del Mundial
El torneo de Norteamérica ha estado lleno de sorpresas, con equipos y jugadores que se han ganado el corazón del público. Al preguntarle por la mayor sorpresa, Yamal mencionó al héroe marroquí Ismael Saibari. El delantero, cuyo fichaje del PSV al Bayern Múnich se oficializó durante el torneo, marcó en tres partidos seguidos y luego anotó el penalti decisivo ante Países Bajos. Sin embargo, una lesión contra Canadá le impidió jugar los cuartos de final contra Francia.
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A las estrellas les esperan enfrentamientos de peso pesado
Antes de la final soñada, España debe superar a una Bélgica invicta en 18 partidos, en los cuartos de final del viernes en el Los Angeles Stadium. Yamal puede batir su récord como primer español titular en tres eliminatorias de un Mundial antes de cumplir 19 años.
Mientras tanto, Messi y la selección argentina, con 12 triunfos seguidos, se preparan para enfrentar a Suiza el domingo en el Kansas City Stadium.
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