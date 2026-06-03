Lamine Yamal quiere brillar en el Mundial, pero las lesiones podrían frenar a este joven prodigio español que marca una generación

Yamal sufrió una inoportuna lesión en el isquiotibial en la recta final de la temporada de La Liga, que el Barcelona acabó ganando gracias a su joven estrella. Lo que parecía un problema menor resultó más grave y puso en riesgo su presencia en el Mundial.

Por eso, fue un alivio que Luis de la Fuente lo incluyera en la lista de 26 para el próximo torneo, aunque su impacto sigue siendo una incógnita.

La Roja ansía tener a su talismán ofensivo cuando la competencia se intensifique, pero ¿llegará el Mundial demasiado pronto para ver a una de sus futuras estrellas en su mejor versión?