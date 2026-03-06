Getty Images
Traducido por
Lamine Yamal «nos sorprende cada día» en el Barcelona, mientras Joan Laporta afirma que «el cielo es el límite» para la joven promesa
Un talento generacional emergente
Laporta ha expresado su inmensa admiración por el rápido desarrollo de Yamal. El extremo ha pasado de ser una prometedora promesa de La Masía a convertirse en el eje del ataque del primer equipo, ofreciendo constantemente actuaciones decisivas en partidos de alta presión. Su destreza quedó patente recientemente cuando marcó su primer hat-trick con el Barça en la victoria por 4-1 sobre el Villarreal.
El candidato a la presidencia del Barça señaló que la capacidad del joven jugador para innovar en el campo se ha convertido en una fuente diaria de admiración para el cuerpo técnico y la junta directiva. Este desarrollo se considera una piedra angular del proyecto deportivo del club, que actualmente da prioridad al talento local frente a las costosas adquisiciones externas.
- Getty Images Sport
El cielo es el límite.
Laporta elogió a Yamal e insistió en que el internacional español sorprende a todos cada día con su progreso. «El cielo es el límite, ¿no? Cada día nos sorprende con algo nuevo», declaró a Mundo Deportivo. «El otro día, en el lado contrario al que suele jugar, hizo esa jugada que nos dio el primer gol contra el Atlético. Fue espectacular. El gol que marcó contra el Villarreal fue de una calidad fantástica».
Destacó que el éxito de Yamal es el resultado de una cuidadosa formación dentro de la famosa cantera del club. «Es un jugador genial y lo tenemos en el Barça. Es un jugador que ha sido instruido, que ha sido cuidado, que se ha formado en La Masía. Además, es un jugador comprometido y con una madurez para su edad fuera de lo común. Estamos encantados con Iain Yamal y con todos los que le rodean, y la verdad es que el equipo es un tesoro de gente».
Rendimiento sin precedentes
El hat-trick de Yamal contra el Villarreal lo convirtió en el jugador más joven en marcar su primer hat-trick en la primera división española (18 años y 230 días) en el siglo XXI. Esta hazaña también lo convirtió en el primer jugador de su edad en marcar un hat-trick en la primera división española desde 1967. Solo dos jugadores han marcado un hat-trick a una edad más temprana, aunque hay que remontarse casi 100 años para encontrar una actuación que supere este récord: José Iraragorri con 17 años y 337 días en 1930 y Pablo Pombo con 18 años y 200 días en 1934.
Esta temporada, Yamal ha continuado con su sensacional estado de forma, marcando 18 goles y dando 15 asistencias en 35 partidos en todas las competiciones. Yamal también ha ayudado al Barça a liderar la tabla de La Liga y a alcanzar los octavos de final de la Liga de Campeones.
- Getty Images Sport
Mantener el impulso
Aunque recientemente fueron eliminados en las semifinales de la Copa del Rey tras perder por 4-3 en el global ante el Atlético de Madrid, Yamal y compañía buscarán asegurarse los títulos que les quedan esta temporada.
El Blaugrana ocupa actualmente el primer puesto de la Liga, con cuatro puntos de ventaja sobre su rival, el Real Madrid. Este fin de semana se enfrentará al Athletic Club, antes de jugar contra el Newcastle United en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Anuncios