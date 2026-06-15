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«Lamine Yamal no va a hacer nada»: los hermanos caboverdianos Laros y Deroy Duarte sintieron el «carisma» de la estrella española, pero sabían que fracasaría en el sorprendente empate del Mundial
Conquistando el aura de Yamal
Los hermanos nacidos en Róterdam brillaron en Atlanta, donde los debutantes se llevaron un punto que conmocionó al fútbol. Aunque muchos defensas temen ver a Yamal calentar, Deroy Duarte afirmó que sus compañeros estaban listos para neutralizarlo al instante.
«Oyes a todos esos aficionados animando y sientes por su aura que va a salir un jugador serio», dijo Deroy a ESPN. «Pero en cuanto tocó el balón, nuestro lateral izquierdo y nuestro extremo izquierdo se le echaron encima. Y lo sabíamos: hoy no va a hacer nada».
Ni siquiera la entrada de la sensación del Barcelona, Lamine Yamal, a 20 minutos del final, inspiró un avance decisivo del gigante europeo. Los Blue Sharks mantuvieron una defensa disciplinada que mantuvo inofensiva a la delantera española durante los 90 minutos.
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Un asunto de familia en la escena internacional
Para Laros y Deroy, el 0-0 fue un momento familiar muy emotivo. Laros jugó una hora como titular antes de ser reemplazado por su hermano; un cambio que les llenó de orgullo pese a los sentimientos encontrados. «Fue raro: lo ideal es estar juntos en el campo, pero nos apoyamos. Desde que salí me convertí en espectador y ahí llegó la tensión», recordó Laros. «En el campo no te das cuenta; cuando suena el pitido, es una fiesta».
La importancia del resultado se reflejaba en los rostros de los que estaban en las gradas, incluidos sus propios padres. «Vimos llorar a nuestros padres», compartieron los hermanos poco después del partido. «Es una sensación difícil de describir, es simplemente algo con lo que sueñas».
Escenas similares se vieron en el veterano portero Vozinha, visiblemente emocionado tras alcanzar su 90.ª internacionalidad.
Menospreciar a los mejores del mundo
A pesar de su confianza, los hermanos Duarte reconocieron la calidad de España. Medirse a Rodri y Pedri les mostró lo que es estar en la cima. «Cuando alguien se gira o da un pase magnífico, piensas: esto es de talla mundial», admitieron. Sin embargo, la mentalidad de equipo modesto se reforzó al ver cómo luchaban otras naciones pequeñas, como la abultada derrota de Curazao 7-1 ante Alemania la noche anterior.
«Nos dimos cuenta de que podríamos haber estado en su lugar. Pero desde el primer minuto estuvimos concentrados. A los 20 minutos miré el reloj y vi que íbamos bien; ahí supe que podíamos lograr algo», explicó Laros.
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Soñando con los octavos de final
Con un punto en el Grupo H, Cabo Verde ya no se ve como una simple participante. El resultado ha elevado las expectativas de la selección africana para sus próximos partidos. Los hermanos Duarte creen que esto es solo el inicio de su camino en Norteamérica, pese a quienes los daban por perdidos antes del torneo. «Podemos salir a luchar por más. Nadie confiaba en nosotros, pero siempre creímos en pasar de ronda», concluyeron.
Tras frenar a uno de los favoritos, los Tiburones Azules pueden soñar con avanzar en los duelos ante Uruguay y Arabia Saudí.