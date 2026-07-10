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Pau Cubarsi Lamine Yamal Spain GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Lamine Yamal no es el único jugador español con potencial para «marcar una época»: de hecho, el joven prodigio del Barcelona, Pau Cubarsi, ha rendido mejor que su compañero, otra sensación adolescente, en el Mundial

Opinion
World Cup
L. Yamal
Pau Cubarsí
España
Barcelona
FEATURES
España vs Belgium
Belgium

Hansi Flick admira la madurez de Pau Cubarsi en el Barcelona. «Es increíble ver lo bien que defiende», dijo el técnico alemán la temporada pasada. «Es joven, solo tiene 19 años, pero lleva mucho tiempo jugando a este nivel. Es un lujo tenerlo; su nivel iguala al de Lamine Yamal».

Si se tiene en cuenta que muchos lo consideran el adolescente con más talento que haya jugado al fútbol, es un gran elogio; y, sin embargo, no es en absoluto una exageración.

De hecho, Cubarsi ha sido más decisivo que su compañero del Barcelona, afectado por lesiones, en la clasificación de España para los cuartos de final del Mundial 2026, y ahora merece con creces el premio al mejor jugador joven del torneo.

  • Spain v Andorra - International FriendlyGetty Images Sport

    Quedarse fuera de la Eurocopa

    Cuando Luis de la Fuente dejó fuera de la Eurocopa 2024 al joven Cubarsi, de 17 años, argumentó que no era por su edad. De hecho, llevó a Yamal y lo alineó como titular en casi todos los partidos.

    En aquel momento, el técnico creía tener otros cuatro centrales de «mayor nivel». Hoy la situación es distinta: pocos defensas en el Mundial rinden por encima de Cubarsi.

    • Anuncios
  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una línea defensiva imbatible

    La sólida defensa de España en Norteamérica es un esfuerzo colectivo. Mikel Oyarzabal presiona arriba, y Rodri sigue siendo clave protegiendo a la zaga. Los cinco defensas han ayudado a que La Roja llegue a cuartos sin encajar gol.

    Marc Cucurella muestra por qué el Real Madrid pagó 60 millones de euros al Chelsea; Unai Simón justifica su titularidad sobre David Raya y Joan García con cinco partidos sin encajar; Aymeric Laporte mantiene su nivel a sus 32 años y, sobre todo, Pedro Porro parece otro jugador con España.

    Sin embargo, la calidad y serenidad de Cubarsi merecen una mención especial.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    «Un jugador que marcó una época»

    No sorprende que Cubarsi se muestre cómodo en la gran escena del fútbol.

    Titular en el Barcelona desde los 17 años, Xavi lo definió como «un jugador que marcará una época» y Carles Puyol vaticinó que sería el central blaugrana por al menos 15 años.

    El propio Cubarsi asegura no sentir presión en el campo. Aun así, lo que logra en un Mundial con solo 19 años sigue siendo extraordinario.


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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una colaboración perfecta

    Defensivamente no ha cometido errores, y Laporte ha sido clave: ambos forman una sólida pareja de centrales, como señala De la Fuente.

    «En los momentos cruciales, un jugador como Laporte aporta la experiencia que Cuba necesita a su lado, y se complementan de maravilla», afirmó el seleccionador español. «Hemos logrado un equilibrio fenomenal en el centro de la defensa».

    Además, Cubarsi actúa como un creador de juego; formado en La Masía, domina la construcción desde atrás. De hecho, solo Rodri ha dado más pases que él en el Mundial.

    Es pieza clave en el esquema de España y uno de los cuatro jugadores que ha disputado todos los minutos del torneo.


  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Problemas de lesiones

    La lesión en el isquiotibial que acabó con su temporada 2025-26 en el Barcelona puso en duda su presencia en el Mundial.

    El joven de 18 años se perdió los amistosos y solo jugó 19 minutos en el 0-0 contra Cabo Verde.

    Jugó la primera parte de la goleada 4-0 a Arabia Saudí, y España pareció otro equipo con él en el campo. Además de abrir el marcador en Atlanta, aportó una nueva dimensión al ataque de La Roja.

    Desde entonces le ha costado brillar. Sus habilidades con el regate se vieron en la goleada a Austria en dieciseisavos —partido en el que España alineó a dos adolescentes en la eliminatoria por primera vez desde Pelé en 1958—, pero volvió a tener poco espacio ante su némesis, Nuno Mendes, en la victoria 1-0 sobre Portugal.

    Así, el extremo más temido del fútbol aún no ha dado ninguna asistencia en este Mundial, con solo cinco ocasiones creadas, de cara al choque de cuartos contra Bélgica el viernes.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Dejar lo mejor para el final?

    Sin embargo, Yamal reconoce que aún no ha alcanzado su nivel habitual y no le preocupa.

    «Soy muy exigente conmigo mismo», declaró a Mundo Deportivo. «Nunca estoy satisfecho con lo que hago. Solo necesito seguir jugando. He estado de baja casi dos meses, y no es lo mismo que haber jugado siete partidos seguidos.

    Seguir tocando el balón, seguir jugando, seguir sumando minutos y, obviamente, ese partido [importante] llegará. Al final, la gente recuerda estos momentos, a partir de octavos y cuartos de final. Ahí es cuando estoy más motivado.

    «He mantenido la calma para llegar aquí en forma. Me siento genial y con ganas de demostrar lo que somos como España y lo que soy yo.

    «Nunca he sido el mejor en la fase de grupos; cuanto más se acercan los partidos importantes, las semifinales o la final, mejor juego».

    Para Bélgica y el resto de rivales, esa idea resulta inquietante.

    Ya lo demostró en la Euro 2024, cuando su irrupción fue clave para el título de España. La historia podría repetirse en el Mundial, sobre todo con la irrupción de una defensa que podría marcar una época.

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