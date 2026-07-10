Sin embargo, Yamal reconoce que aún no ha alcanzado su nivel habitual y no le preocupa.
«Soy muy exigente conmigo mismo», declaró a Mundo Deportivo. «Nunca estoy satisfecho con lo que hago. Solo necesito seguir jugando. He estado de baja casi dos meses, y no es lo mismo que haber jugado siete partidos seguidos.
Seguir tocando el balón, seguir jugando, seguir sumando minutos y, obviamente, ese partido [importante] llegará. Al final, la gente recuerda estos momentos, a partir de octavos y cuartos de final. Ahí es cuando estoy más motivado.
«He mantenido la calma para llegar aquí en forma. Me siento genial y con ganas de demostrar lo que somos como España y lo que soy yo.
«Nunca he sido el mejor en la fase de grupos; cuanto más se acercan los partidos importantes, las semifinales o la final, mejor juego».
Para Bélgica y el resto de rivales, esa idea resulta inquietante.
Ya lo demostró en la Euro 2024, cuando su irrupción fue clave para el título de España. La historia podría repetirse en el Mundial, sobre todo con la irrupción de una defensa que podría marcar una época.